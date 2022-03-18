Evcil Hayvan Ürünleri Ekonomik Fiyatlarla Petshop ZOO’da!

Evcil hayvan sahiplenmeyi planlıyorsanız veya zaten evcil hayvan sahibi iseniz, çeşitli evcil hayvan ürünlerini tedarik etmeniz önemlidir.

Petshop ZOO, kediler, köpekler, kuşlar ve diğer tüm evcil hayvanlar için en iyi ürünleri en ekonomik fiyatlarla sunuyor. Peki, Pet shop ZOO'da neler var?

Petshop Kedi Ürünleri

Kedi ürünleri kedi dostunuzun genel refahı ve sağlığı için gerekli olan ürünlerdir. Ona gereksinim duyduğu yaşam alanını ve malzemeleri sunduğunuz zaman, kediniz size uzun yıllar boyu eşlik edecektir.

Petshop Kedi Maması

Kedi ürünleri arasında en önemlisi şüphesiz ki kedi maması olur. Kedinizin sağlığını destekleyen mamalar satın almanız onun için mühimdir. Bir kedi maması tam ve dengeli olmalıdır. Aynı zamanda kedinin genel sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. Kedinizin yaşı, özellikleri, ırkı ve kilosu ile uyumlu olan bir kedi maması, onun sağlığını en iyi şekilde destekleyecektir. Kediniz örneğin yavru ise ona yavrular için imal edilen mamalardan almanız lazım. Aksi halde diğer mamaları tüketen yavru kediler, gereksinim duydukları besin bileşenlerini alamayacaktır. Aynı durum yaşlı ve yetişkin kediler için de geçerli bir durumdur. Bu yüzden petshop firmasından kedi maması alırken, ürünün kedinize her anlamda uygunluğunu kontrol etmelisiniz.

Petshop Kedi Kumu

Kedi kumları, kedinizin tuvalet alışkanlığı edinmesi adına mühimdir. Bir kedi kumu kedinizin tuvalet yapma deneyimini bir üst noktaya ulaştırır. Kedi kumları farklı şekil ve özelliklerde üretilir. Kimisi kokusuzdur. Örneğin kedinizin bazı kokulara karşı alerjisi var ise ona kokusuz kedi kumu alabilirsiniz. Kedinizin çeşitli kokulara karşı alerjisi yok ise ona lavanta, Marsilya sabunlu, gül kokulu gibi kedi kumlarından alabilirsiniz. Kaliteli kedi kumları kötü kokuları hapseder ve kedinizin tuvalet deneyimini daha hijyenik ve temiz hale getirir.

Petshop Kedi Fırça ve Tarakları

Kedinizin tüy bakımı önemlidir. Kedi fırça ve tarakları ile kedinizin tüy bakımını etkili şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Uzun süre fırçalanmayan tüyler, zamanla bitikleşebilir, birbirine yapışabilir ve kötü bir görüntüye yol açabilir. Aynı zamanda tüy bakımı yapılmayan kedilerin tüyleri zamanla parlaklığını yitirir. Bunu önlemek maksadıyla kedi tarakları kullanılarak düzenli aralıklarla kedinizi tımar etmeniz tavsiye olunur. Kediniz her ne kadar kendisi de tüylerini yalasa da siz düzenli olarak onun tüy bakımını yapmalısınız ve bu aşamada kaliteli ürünler kullanmalısınız.

Petshop Kedi Tasması

Kedinizin güvenliğini sağlamak adına bazı ürünlere gereksinim olur. Bu ürünlerin başında kedi tasması gelir. Kedi tasması sayesinde kediniz kaybolsa dahi size geri getirilmesi söz konusudur. Kedi tasmaları farklı şekil ve boyutlarda üretilir. Kedinizin boynuna uyum sağlayan bir tasma satın alıp, üzerine de kedinizin adını ve sizin iletişim bilgilerinizi yazdırabilirsiniz. Bu sayede kedinizin güvende kalmasını mümkün kılabilirsiniz.

Petshop Kedi Yatağı

Kedinizin uyku ve dinlenme kalitesini artırmanın en kolay yollarından biri de ona konforlu bir kedi yatağı almaktır. Kedi yatağı kaliteli malzemelerden üretilmiş olmalıdır ve kedinizin sağlığını riske atmayacak şekilde olmalıdır. Kedi yatağı ne kadar konforlu ise kedi dostunuzun uyku ve dinlenme deneyimi o derece artacaktır.

Petshop Köpek Ürünleri

Köpek dostunuzun genel refahını sağlamak adına bazı malzemelere gereksiniminiz olur. Bu malzemeleri yeteri oranda tedarik ederek, tüylü arkadaşınızın sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam sürmesini sağlayabilirsiniz.

Petshop Köpek Maması

Köpeğinizin sağlığı, tükettiği besinlere bağlıdır. Köpek maması bu aşamada büyük öneme sahiptir. Köpeğinizin yaşı, özellikleri, ırkı ve kilosuna uyum sağlayan bir mama tüketmesi, onun genel sağlık gereksinimleri bakımından son derece önemlidir. Köpeğiniz örneği yaşlı ise ona yaşlı köpek mamalarından sunmalısınız. Aynı durum yetişkin ve yavru köpekler için de geçerlidir. Köpeğinizin maması aynı zamanda besinsel yönden yoğun olmalıdır ki tüylü arkadaşınız ihtiyacı olan bileşenleri alabilsin.

Petshop Köpek Tasmaları

Köpeğinizin güvenliğini sağlamak sizin görevinizdir. Ona bir köpek tasması alarak güvende kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Köpek tasmaları farklı amaçlar için farklı biçimlerde üretilir. Örneğin köpek eğitim tasmaları, köpek göğüs tasmaları ve boyun tasmaları gibi çeşitli ürünler bulunmaktadır. Bir boyun tasması üzerine köpek dostunuzun adını ve sizin iletişim bilgilerinizi ekleterek, kaybolsa dahi size geri dönmesini sağlayabilirsiniz.

Petshop Köpek Eğitim Ürünleri

Köpeğinizin çeşitli eğitimlere ihtiyacı olur. Bu eğitimleri sağlamak adına bazı ürünler edinmelisiniz. Köpek eğitim ürünleri sayesinde köpeğinizin fiziksel ve zihinsel anlamda gelişmesini sağlayabilirsiniz. Düdükler, eğitim tasmaları, çit ve egzersiz ürünleri, tam da köpek eğitim malzemeleri olarak bilinmektedir. Dostunuzun eğitimi ve sosyalleşmesi adına bu tarz ürünleri mutlaka satın almalısınız.

Petshop Köpek Yatağı

Köpeğinizin uyku ve dinlenme kalitesini artırmanın en iyi yollarından biri de şüphesiz ki ona kaliteli ve konforlu bir köpek yatağı sağlamaktır. Köpek yatağı sayesinde tüylü arkadaşınız rahat bir uyku çekebilir. Aynı zamanda dinlenme dönemlerinde de yatağında keyifle uzanabilir. Köpeğinizin yaşam alanını dekore etmek maksadıyla da bir köpek yatağı satın alabilirsiniz.

Petshop Köpek Fırça ve Tarakları

Köpeğinizin tüy bakımını sağlamak amacıyla köpek fırça ve taraklarına ihtiyacınız vardır. Düzenli şekilde köpek tarağı ile bakım yaptığınız zaman, köpeğinizin tüyleri daha sağlıklı ve parlak görünecektir. Aynı zamanda köpek tüy bakımı sayesinde dostunuzun çeşitli hastalıklara yakalanma riski de en aza inecektir. Petshop ZOO'da yer alan kaliteli köpek taraklarından edinerek, köpek arkadaşınızın tüy bakımını en iyi şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Petshop Kuş Ürünleri

Kuşunuza iyi koşullarda bakmak için bazı malzemeleri tedarik etmenizde yarar vardır. Kuş bakımı son derece basittir. Fakat bazı malzemelerin elinizin altında olması bu süreci daha da kolay hale getirir. Kuş ürünleri arasında yemler, yemlikler, kafesler, kuş oyuncakları gibi çeşitli malzemeler bulunur.

Petshop Kuş Yemi

Kuşunuzun genel sağlığı ve refahı söz konusu olduğunda yemlerin önemi bir hayli fazladır. Kuş yemleri, tam ve dengeli olmalı, sevimli dostunuzun sağlık gereksinimlerine hitap edebilmelidir. Kuş yemi alırken dikkat etmeniz gereken en önemli husus ise ürünün kuşunuzun türüne uyum sağlaması gerektiğidir. Örneğin kanarya besliyor iseniz kanarya yemine yatırım yapmalısınız. Aynı şekilde papağan bakıyorsanız da papağan yemi satın almanız önem arz eder. Kuş yemleri kaliteli markaların ürünleri olmalıdır. Böylece kuşunuzun sağlığı optimal anlamda desteklenmiş olur.

Petshop Kuş Kafesi

Kuş ürünleri arasında ikinci önemli malzeme de kuş kafesi oluyor. Petshop ZOO'dan satın alacağınız kafes, kuş dostunuzun büyüklüğü ile uyumlu olmalıdır. Bir kafes kesinlikle kaliteli malzemelerden imal edilmiş olmalı, sağlam ve dayanıklı olmalıdır. Bu sayede kuşunuzun zarar görme ya da kaçma ihtimali en aza inmiş olur. Bir papağan bakmak istiyorsanız eğer; onun boyutu ile uyumlu olan kafes satın almanızda yarar vardır. Bununla beraber kafes, kuşunuz için zararlı malzeme içermemelidir.

Petshop Kuş Oyuncağı ve Aksesuarları

Kuşunuzun keyifli vakit geçirmesi ve mutlu olması adına ona çeşitli aksesuar ve oyuncaklar sağlamalısınız. Kuş oyuncakları sayesinde kuşunuzun keyifli vakit geçirmesi mümkündür. Kuşunuzun kafes içinde sıkılmaması ve zihinsel gelişimini sürdürmesi bakımından kuş oyuncaklarının önemi bir hayli fazladır. Bu nedenle de kuş aksesuar ve oyuncakları arasından seçimler yapabilirsiniz.

Petshop Akvaryum Ürünleri

Balık bakmayı planlıyorsanız ya da balık besliyorsanız; çeşitli akvaryum ürünlerini tedarik etmeniz şarttır. Akvaryum ürünleri sayesinde sevimli balıklarınızın yaşam kalitesini bir üst noktaya taşıyabilirsiniz. Akvaryum malzemeleri arasında en önemlisi balık yemleridir. Balıklarınızın türüne uyum sağlayan yemler satın alarak onların sağlığını destekleyebilirsiniz. Diğer önemli akvaryum malzemeleri arasında filtreler, bakım ve temizlik ürünleri gibi malzemeler yer alır.

Petshop Balık Yemi

Balık yemi seçimi önemlidir. Balığınızın sağlıklı olması ve parlak görünmesi adına yem seçimine dikkat etmelisiniz. En önemlisi de ona taze balık yemleri sunmalısınız. Protein, vitamin ve mineraller açısından yoğun olan balık yemi, sevimli balıklarınızın sağlığını optimal anlamda destekleyecektir. Balık yemi satın alırken, ürünün balığınıza uyumlu olduğundan emin olmalısınız. Örneğin, lepistes besliyorsanız; lepistes balıklar için yem satın almalısınız. Aynı şekilde Japon balığı besliyorsanız da Japon yemi edinmelisiniz.

Petshop Akvaryum ve Fanus

Balık bakmayı planlıyorsanız; balıkları satın almadan evvel onlara kaliteli bir akvaryum ya da fanus almalısınız. Bir veya iki tane balık bakacaksanız; kısa süreliğine de olsa fanus tercih edebilirsiniz. Fanuslarda balıkların uzun süre sağlıklı yaşaması pek düşünülemez. Lakin akvaryum ve akvaryum ekipmanları sayesinde balıklarınızın uzun yıllar boyu yaşaması söz konusu olabilir. Akvaryum boyutları farklıdır. Balık sayısına göre akvaryum boyutunu da belirleyebilirsiniz. Çok sayıda balık bakacaksanız, büyük bir akvaryum edinmelisiniz.

Petshop Akvaryum Bakım ve Temizlik

Akvaryum yaşam alanının temiz olması, balıklarınızın hijyenik ve temiz bir alanda yaşamalarını mümkün kılar. Akvaryum dip süpürgesi ve akvaryum cam temizleme ürünleri gibi malzemeler sayesinde akvaryumu etkili şekilde temizleyebilirsiniz. Böylece akvaryum canlılarına iyi bir yaşam alanı sağlamış olursunuz.

Petshop Akvaryum Filtreleri

Akvaryum yaşam alanı için gerekli olan ürünlerden biri de filtrelerdir. Akvaryum filtreleri ve filtre malzemeleri sayesinde suda yaşayan canlılara harika bir yaşam alanı vadetmiş olursunuz. Akvaryum filtreleri suyu en iyi şekilde temizler ve hijyenik hale dönüştürür. Akvaryum filtre çeşitleri arasından seçim yaparken, ürünün akvaryumunuza uyum sağladığından emin olmanız şarttır.

Petshop Kemirgen Ürünleri

Kemirgenlerin yaşamını desteklemenin en önemli yollarından biri de kaliteli kemirgen ürünleri satın almaktır. Kemirgenler çeşitli malzemelere ihtiyaç duyar. Bunların başında da kemirgen yemleri ve otları gelir. Kaliteli kemirgen yemleri ve malzemeleri, evcil hayvan dostunuzun sağlıklı kalmasına yardımcıdır.

Petshop Tavşan Ürünleri

Tavşan besliyorsanız; tavşanların ihtiyaç duyduğu bazı ürünleri mutlaka tedarik etmelisiniz. Bu ürünlerin başında tavşan yemi gelir. Kaliteli ve besleyici tavşan yemleri, tavşan dostunuzun sağlıklı kalmasına yardımcıdır. Diğer tavşan ürünlerinden biri de tavşan kafesidir. Tavşanın yaşam alanı olan kafes, ideal büyüklükte olmalıdır. Aynı zamanda kafesin mutlaka sağlam malzemeden yapılmış olması şarttır. Bununla beraber tavşanınıza çeşitli tavşan aksesuarları da almalısınız. En önemli tavşan aksesuarlarından biri de oyuncaklardır. Tavşan oyuncakları sayesinde dostunuzun keyifli ve eğlenceli vakit geçirmesi mümkündür.

Petshop Hamster Ürünleri

Hamster beslemek için bazı ürünleri hazır etmeniz gerekir. Bu ürünlerin başında hamster yemleri gelir. Hamster'ınızın sağlıklı ve uzun ömürlü olması adına ona kaliteli hamster yemleri sağlamalısınız. Hamster yemi çeşitleri protein, mineral, vitamin gibi çeşitli besin bileşenleri bakımından yoğun olmalıdır. Hamster ürünleri arasında bir diğeri de hamster evi olmaktadır. Hamster evleri farklı şekil ve boyutlarda gelir. Hamster'ınızın keyifli vakit geçireceği hamster kafesi satın almanız önemlidir. Hamster kafesleri seçiminde ürünün kaliteli markaya ait olmasına ve hamster'ınızın boyutuna uyum sağlamasına dikkat etmelisiniz.

Petshop Guinea Pig Ürünleri

Guineapig besleyecekseniz ona kaliteli yemler ve çeşitli ürünler sağlamalısınız. Guinea pig yemleri mutlaka kaliteli markanın ürünleri olmalıdır ve Guinea pig otlarının besleyicilik yönü yüksek olmalıdır. Guinea pig kafesinin ise evcil hayvan dostunuzun aktiflik ve güvenlik gereksinimlerine uygun bir yapıda olması önem arz etmektedir.

PetshopSürüngen Ürünleri

Sürüngen beslemeyi düşünüyorsanız; evcil hayvanınıza kaliteli ve güvenilir ürünler sağlamanız lazım. Petshop ZOO sayesinde en iyi sürüngen ürünlerini keşfedebilirsiniz. Böylece evcil hayvan dostunuza iyi koşullarda bakabilirsiniz.

Petshop Sürüngen Yemleri

Sürüngen yemleri, sürüngenlerin sağlıklı kalabilmeleri ve yaşamlarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri adına önemlidir. Beslediğiniz sürüngenin türüne uygun olan yemler satın aldığınızdan emin olmalısınız. Örneğin su kaplumbağası besliyorsanız; kaliteli kaplumbağa yemleri almanız gerekmektedir. Aynı şekilde iguana besliyorsanız; satın aldığınız yemin iguananıza uyum sağlaması gerek.

Petshop Sürüngen Aksesuarları

Sürüngen aksesuarları söz konusu olduğunda pek çok farklı ürün karşımıza çıkar. Bunlar arasında sürüngen ısıtıcısı ilk sırada yer alır. Sürüngeninize ideal sıcaklık ortamını sağlamak adına ısıtıcıdan faydalanabilirsiniz. İkinci önemli ürün ise sürüngen lambasıdır. Bazı sürüngenler ışığa gereksinim duyar ve bunu gerçekleştirmenin bir yolu sürüngen lambası edinmektir. Sürüngen mama ve su kapları ise evcil hayvanınızın mama yeme deneyimini bir üst noktaya ulaştırır.

Petshop Sürüngen Taban Malzemeleri

Sürüngen dostunuzun temel gereksinimlerinden biri de sürüngen taban malzemesi olmaktadır. Tercih edeceğiniz sürüngen taban malzemesi, sürüngenin yaşam alanına uyum sağlamalı ve güvenilir markanın ürünü olmalıdır. .