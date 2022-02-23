Eva Benir sosyal medyadan yeni single müjdesi verdi

“Bukalemun” ve “Kalbi Olan Var mı?” adlı single çalışmalarıyla büyük bir çıkış yakalayan Eva Benir sosyal medyadan takipçilerine yeni bir single çıkaracağının müjdesini verdi.

Çıkardığı şarkıların büyük ses getirmesi üzerine çeşitli TV programlarına konuk olan genç sanatçı Eva Benir katıldığı programlarda hem şarkıları hem fiziği ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle gündeme geldi.

Eva Benir yaptığı kısa açıklamada “Müzik piyasasına hızlı bir giriş yapmış olsam da, bu yolda emin adımlarla yürümek için çalışmalarıma büyük bir özen gösteriyorum. Amacım müzik dünyasında adımı altın harflerle yazdırmak ve kalıcı olmaktır” diyerek duygularını ifade etti.

Eva Benir hakkında

Sosyal medya üzerinden çok beğenilen bir fenomen olan Eva Benır, yaptığı çalışmalar ve aldığı eğitimle adından söz ettiriyor. Eğitimine Türkiye'de başlayan Benır, ilkokul, ortaokul, liseden sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi.İngilizce eğitimi için İngiltere'nin en önemli okullarından biri olan England EC Cambridge English Language School'da eğitimini tamamladıktan sonra tekrar yurda dönerek müzik çalışmalarına başlamıştır. .