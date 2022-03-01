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TIMETURK / YAŞAM / Eva Benir gönülleri fethetti

Eva Benir gönülleri fethetti

Son dönemin çıkış yapan sanatçılarından biri olan Eva Benir sosyal medyadan bir ailenin çığlığına sessiz kalamadı.

3 Saat Önce
2022-03-01 10:02:42
Eva Benir gönülleri fethetti

Pandemi döneminde işini kaybeden bir babanın sosyal medyada çocuğunun sağlık masraflarını karşılayamadığını paylaşması üzerine Eva Benir aileye ulaşarak ailenin tüm hastane masraflarını karşılayarak taburcu olmasını sağladı.

Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor

Eva Benir'in bu duyarlılığının sosyal medyada takipçileri tarafından paylaşılması üzerine kısa bir açıklama yapan Eva Benir “Hepimiz zor bir süreç geçiriyoruz. Bir babanın feryadına seyirci kalamazdım. Aileye ulaşarak hastane masraflarını üstlendim. Bu zor günlerde herkes birbirine destek olmalı” dedi. .

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