DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ankara'dan yurt dışına yeni direkt uçuşlara devam...
Yasak Elma Meriç kimdir? Ece İrtem hayatı, yaşı, eğitimi
Başkan Ercan Millet Kıraathanesinde öğrencilerle
Devam zorunluluğu kalktı mı? Özel eğitim gören öğrencilere devam zorunluluğu var mı? 2022 Sağlık sorunu olan öğrencilere bu sene devamsızlık var mı?
Rusya Parlamentosu'nun alt kanadından son dakika Ukrayna önerisi
Ev sıcaklığında konukevi
Sedef Kabaş'ın tutukluluğu ile ilgili yeni gelişme
Masaüstü bilgisayar ayda ne kadar elektrik harcar? Bilgisayar günde kaç TL elektrik harcar?
Noter ücret tarifesi 2022! Noter ücret tarifesi 2022 ne kadar? Noter ücreti ne kadar?
Alparslan Büyük Selçuklu 13.bölüm izle | Alparslan son bölüm (13.bölüm) tek parça izle
Recep ayının 15. günü hangi güne denk geliyor? Recep ayının 15. günü ne zaman?
Öğrencisini tekme tokat döven öğretmen hakkında karar!
Davutoğlu'ndan ''altılı masa'' açıklaması: Öyle bir hava oluştu ki, sanki işi zorlaştırıyorum
Onursal Adıgüzel kimdir? Onursal Adıgüzel nereli, kaç yaşında?
Augmentin nedir? ne işe yarar? ne için kullanılır?

TIMETURK / YAŞAM / Ev sıcaklığında konukevi

Ev sıcaklığında konukevi

Altındağ Belediyesi Konukevi, ev sıcaklığına sahip yapısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen hasta ve hasta yakınlarını ağırlıyor. Baştan aşağı yenilenmiş yepyeni yerinde hizmet vermeye başlayan Konukevi, hasta ve hasta yakınlarının umudu oluyor.

32 Dakika Önce
2022-02-15 13:40:35
Ev sıcaklığında konukevi

Altındağ Belediyesi Konukevi hasta ve hasta yakınlarının hizmetinde... Altındağ Belediyesi'nin şehir dışından Ankara'ya gelen hasta ve hasta yakınları için hizmete açtığı Konukevi, otel konforunu aratmıyor. Konukevi, bölgenin en önemli ihtiyacına da cevap veriyor. Konukevi'nden hastanelerin yönlendirdiği hasta ve hasta yakınları yararlanıyor. Ev sıcaklığındaki konukevi, yılda ortalama 25 bin kişiyi misafir ederek, hasta ve hasta yakınlarının konaklama derdine derman oluyor. Günde 2 öğün de yemek ikramının yapıldığı Hacettepe Mahallesi Burgaz Sokak'taki konukevinden hasta ve hasta yakınları ücretsiz olarak misafir ediliyor.

“En büyük sorun konaklama…”

Altındağ'ın başkentin en yoğun hastane bölgesi olduğunu hatırlatan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Türkiye'nin dört bir yanından gelen hasta ve hasta yakınlarına konukevi ile kucak açıyoruz. Barınma ihtiyaçlarını karşıladığımız konukevimizde, hasta ve hasta yakınlarını günlük olarak ağırlayabildiğimiz gibi, tedavi durumlarına göre uzun süreli de ağırlayabiliyoruz. Hasta ve hasta yakınlarımızın en büyük sorunu konaklama... Çünkü bunlar hasta ve yakınlarına büyük maddi yük oluyor. Eskiden hastane bahçelerinde, kaldırımlarda kartonların üstünde geceleyen insanlar görürdük. Şimdi çok şükür bu manzaralar yaşanmıyor. Bu sıkıntıyı gidermek için bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Otel konforunda konaklama

Konukevi'nin tüm misafirlere otel konforu sunduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Konukevimiz yemek ve dinlenme salonu, lobi, mescit, çamaşırhane, kurutma ve ütü odası, televizyon odası ile misafirlerin her türlü ihtiyaçlarını giderebilecekleri şekilde tasarlandı. Bir binayı komple tadilattan geçirip yepyeni bir hale getirdik. Konukevimiz artık yeni yerinde, yenilenen yüzüyle hasta ve hasta yakınlarını ağırlamaya hazır...” ifadelerini kullandı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş