Ev ısısını korumanın yolları

Dünya Sağlık Örgütü'nün oturma odası için koyduğu ideal sıcaklık 21 derece. Diğer odalar için 18 derecelik sıcaklık öneriliyor. Peki ev içi ve dışında nasıl bir sıcaklık uygulaması yapılmalı?

Ülkemizin Batı ve Güney kesimleri çok ciddi soğuklara maruz kalmıyor olmasına rağmen, özellikle karasal bölgelerde sıcaklık değerleri eksi 45 dereceye kadar ulaşabilmekte. Bu tür havalarda boruların donması yaygın görülen bir problem olsa da çok soğuk havaya bağlı yoğun kar yağışı ve çığ gibi durumlar ev sahiplerinin birçok farklı problemle karşılaşmasına neden olabilir. Yapılan araştırmalara göre evlerde meydana gelen hasarların üçte ikisinden daha fazlası hava koşullarına bağlı hasarlardan ve su kaçaklarından ileri gelmekte.

Evinizin iç ısısını koruma yöntemi

Evinizin içini aşırı soğuklara karşı hazırlamak, dışını korumak kadar önemli. İlk adım olarak, kombinize düzenli olarak bakım yaptırın ve varsa soba bacalarınızı veya şömine bacalarınızı temizletin. Soğuk rüzgarların eve girmesini önlemek için kapı ve pencerelerin etrafına ekstra bir tedbir olarak rüzgar kesiciler takın.

Kalın perdeler de yalıtımı sağlama açısından önemli. Pencereler doğrudan gün ışığı alıyorsa pencerelerinizi açık bırakabilirsiniz; aksi takdirde, sıcağı içeride tutmak ve soğuk hava girişini önlemek için kapalı tutun. Ekstra yalıtım için, dış pencerelerin ve kapıların sızdırmazlığını kontrol edin ve aşırı soğuk havaların sıkça görüldüğü bir bölgede yaşıyorsanız, çift veya üç kat cam kullanmak da sıcağı evin içerisinde tutmaya yardımcı olur.

Yıkadığınız giysileri balkonda değil de evin içinde kurutursanız ev içinde bulunan nemin korunmasını sağlarsınız.

Sıcak su borularını köpük ile yalıtım yapabilirsiniz. Evde açık kalan parkelerin üzerine bir kilim atabilirsiniz. Böylelikle ayaklarınız soğuk zemine basmamış olur. Peteklerin arkasına alüminyum koyarak ısının evin içinde eşit dağılmasını sağlayabilirsiniz.

Evin dış korumasanı ihmal etmeyin

Su giderlerinin temiz tutulması önemli. Tıkalı giderler ve yoğun kar yağışı buzlanmaya neden olarak suyun akışını engelleyebilir ve çatı kaplamalarından su sızıntısına yol açabilir, üstelik giderlerin kendisi de zarar görebilir. Ayrıca, donma ve erime çatlaklara yol açabileceği için çatının ve tuğlaların kontrol edilmesi ve gerekiyorsa onarılması da önemlidir. Delikleri tıkamak için köpük izolasyon malzemesi çok kullanışlı.

Dışarıdaki hortumları sökün ve depoya kaldırın, açıktaki boruların üzerini kaplayın. Ayrıca, sağlam olmayan dalların düşmesini önlemek için ağaçları budamak da gerekir. Tabii ki bina önlerinde ve basamaklarda kar birikimini ve buzlanmayı önlemek için iyi bir kürek de olmazsa olmaz.

Evvela bina sigortası yaptırmanız çok önemlidir. Aşırı soğuklarda eviniz herhangi bir zarar görürse yüklü bir fatura ödemek zorunda kalmayacağını bilmek içinizi rahat ettirir.

Genel oda ısısı ayarı kaç derece?

Dünya Sağlık Örgütü'nün oturma odası için koyduğu ideal sıcaklık 21 derecedir. Diğer odalar için 18 derecelik sıcaklık öneriliyor. Araştırmalar, ideal uyku ortamı için yatak odalarında sıcaklığın 16-19 derece a olması gerektiğini ortaya koyuyor.

Çocuk odasının ısı ayarı

Evde bebek varsa hastalığa hazırlayan en büyük şey, bebeği üşütmekten ziyade terletmek. Giysi kalınlığını çok abartmak veya bebeğin bulunduğu ortam ısısını çok yükseltmek. Bebeğin uyku ortamının 22- 23 derece civarında olması gerek. 26-27 derecelere kadar bebeklerin oda ısılarının ayarlandığına şahut oluyoruz. Serin havayı solumak bebek solunum yolları için daha kolay. Sıcak havayı solurken daha zorlanırlar. Ortam ısısı abartılmış bebeklerde ani beşik ölümlerinin daha sık görüldüğü de unutulmamalı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.