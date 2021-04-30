DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Tozkoparan İskender yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Tozkoparanlar, İskender'in peşine düşen casusun kim olduğunu bulabilecek mi?
ABD'den ''Ukrayna'' açıklaması: NATO üyeliği için birlikte çalışabiliriz
Teşkilat yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Ekip kaçıyor, Fadi kovalıyor: Serdar ve Zehra, Türkiye'ye ulaşabilecek mi?
Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Melikşah'tan Turanşah'ı öfkelendirecek büyük karar
Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan bakan yardımcısı atamaları
Belçika'da 22 bin silah fabrikada eritildi
Bakan Soylu'dan BirGün Gazetesi'ne ''Ruhsar Pekcan'' tepkisi
Premier Lig'de maçlara 'oruç düzenlemesi' gündemde
Azerbaycan’da tedavi gören Bakan Rehimov hayatını kaybetti
Kurtuluş'a adanan türküler
Bu yollardan 'dünyanın ticareti' yapıldı
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya tepki: ''Tehditler bizi susturamayacak!''
3 padişah 'şeker'den ölmüş
Hindistan'da yargı, Kovid-19 eleştirileri nedeniyle internet ve sosyal medyanın kısıtlanamayacağına hükmetti
Kısıtlamanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

BURSA

20:05

04:20
20:05
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:50

04:06
19:50
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:33

03:50
19:33
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
19:16
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:32
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

ANKARA

19:50

04:06
SAHUR
19:50
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
SAHUR
19:16
İFTAR

Estetik Bursa mesaisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma kısıtlamalarını fırsata dönüştürerek, ana arterler üzerindeki batçıklarda temizlik çalışması başlattı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.04.2021 16:34:31
Estetik Bursa mesaisi

Bursa'nın estetik bir kent olması amacıyla yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklardaki görüntü kirliliğinin önüne geçmek için yoğun bir mesai harcıyor. Pandemi ile mücadele kapsamında tam kapanmayla birlikte trafiğe çıkan araç sayısının iyice azalmasını fırsata çeviren Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, yasaklar boyunca ana arterlerdeki 13 batçıkta temizlik çalışması planladı. Gece yapılan çalışmaların ilk etabında İzmir Yolu ve Mudanya yolunda bulunan 6 noktadaki batçık, ikinci etap ise Ankara yolunda bulunan 7 noktadaki batçıkta temizlik yapılacak.

Temizlik çalışmaları kapsamında araçlardan çıkan egzoz dumanları ve tekerleklerden sıçrayan çamurla kirlenen tüp geçit duvarları ile oto bariyerler gece yarısı başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar süren çalışma ile temizleniyor.

Toplam 15 kişilik ekip ve 2 adet basınçlı duvar yıkama aracı, 1 adet bariyer yıkama aracı, 1 adet vakumlu yol süpürme aracı, 1 adet su tankeri, 1 adet sepetli vinç,  2 adet yol kapatma aracı eşliğinde yapılan çalışmalara Orhaneli Kavşağında başlandı. Ramazan Bayramı'na kadar tüm batçıkların temizlenmesi hedefleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan