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TIMETURK / YAŞAM / Este Plast Ceosu Cüneyt Karahasan; “Türkiye Sağlık Turizminde Liderliğe Oynuyor”

Este Plast Ceosu Cüneyt Karahasan; “Türkiye Sağlık Turizminde Liderliğe Oynuyor”

Este Plast Ceosu Cüneyt Karahasan; “Uluslararası Estetik Cerrahi Derneği'nin (ISAPS) 'Global Survey 2020 Raporları'na göre Türkiye, pandemi döneminde dünyada en çok estetik cerrahi yapılan 5 ülkeden birisi olmuştur.

2 Saat Önce
2022-04-21 22:27:28
Este Plast Ceosu Cüneyt Karahasan; “Türkiye Sağlık Turizminde Liderliğe Oynuyor”

Yükselen bir trend içerisindeyiz sağlık sektöründe ülkemiz olarak. Bizlerde Este Plast olarak, saç ekiminden medikal estetiği, cerrahi operasyonlardan diş tedavilerine uzanan bir ekip kurduk. Özellikle Avrupa ve Arap yarımadası inanılmaz derecede Türk hekimlerine güveniyor. Kaliteli hizmet ve başarılı cerrahi müdahaleler yaptığımız için genelde tercih sebebi oluyoruz. Bizler özellikle sağlık turizminde kendimizi çok iyi geliştirdik. Gelen hastalarımız sadece ameliyata değil, bir nevi rehber gibi canı sıkılmaması için her türlü yardım hizmetini gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında hayatımıza giren pandemi, Türkiye'nin sağlık sektöründeki gücünü tüm dünyaya bir nevi kanıtlamış oldu. Sağlık turizminin dünya devleri ligi diye tabir edilen ülkeleri tek tek geride bırakıp liderlik koltuğuna oturdu. Pandemi tüm dünya sınıfta kalırken Türkiye sınıf atladı.” Diye ifade etti.

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