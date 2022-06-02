Esrarengo Bostancı’da Mini Bir Konser Verdi

Bir süredir sadece sosyal medya üzerinden takip ettiğimiz ve yakın bir gelecekte hayranlarına single sözü veren Esrarengo, çok samimi olduğu bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı. İçeri girdiği andan itibaren gençlerin ilgisi ile karşılaşan Esrarengo onları kırmayarak mini bir konser verdi.

Konser sonrası sorulan birkaç soruyu da yanıtlayan sanatçı, single hazır gibi dedi!

Mutlulukla Karşılandı

Esrarengo'dan bu şekilde bir çıkış beklemeyen hayranları ise bu haberi mutlulukla karşıladı. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde şarkıcı bir hayranının Ceza Yatıcaz'ı söylesene şeklinde attığı mesaja kayıtsız kalamamış ve canlı yayın açarak Ceza Yatıcaz'ı seslendirmişti. Yine, son zamanlarda halkın arasına karışarak daha fazla kişinin ilgisi ile ortaya çıkan Esrarengo'nun da kalabalık bir topluluk tarafından takip edildiğini de gördük.

Yeni Single'ın İsmi Ne Olacak

Hayranları sanatçıyı bulmuşken uzun süredir dillendirilen bir soruyu sordu. Peki ama yeni singleın adı ne olacak? Şarkıcı bu soruyu geçiştirerek cevapsız bırakmayı tercih etti. Şimdilik yeni singleın adı ne olacak belirsizliğini koruyor. Yine de sanatçının daha öncesinden “suskunluk” isminde bir çalışmasının olduğu da sızıntılar arasında yer alıyordu.

Kim bilir belki de bu şarkısının ismi “suskunluk” olur. Gerçi duyumlar daha çok yaza uygun bir çalışmanın yapıldığı yönünde olsa da şimdilik nasıl bir eserin ortaya çıkacağı da tam olarak belli değil gibi görünüyor.