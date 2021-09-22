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TIMETURK / YAŞAM / Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada ''uyuşturucu'' tespiti

Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada ''uyuşturucu'' tespiti

Ankara'da Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada; Ümitcan Uygun, Dilan C., Furkan G. ve Esra Hankulu'nun kanında uyuşturucu bulundu.

2 Saat Önce
2021-09-22 13:15:23
Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada ''uyuşturucu'' tespiti

Ankara'da, Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi evde bulunan Ümitcan Uygun, Dilan C., Furkan G. ile Hankulu'nun kanında uyuşturucu madde tespit edildi.

Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, soruşturma dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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