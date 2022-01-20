Eskişehir hava durumu ( 20 Ocak – 18 Şubat)

Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağısı etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağısına ve olumsuz hava şartlarına karşı hazırlı olmak isteyen kişiler oturduğu şehrin hava durumunu merak etmekte. Peki, Eskişehir’de hava kaç derece? Eskişehir’de bugün hava güneşli mi? Eskişehir’de ne zaman kar yağacak? Eskişehir’de yağmur ne zaman yağacak? Ankara'da hava kaç derece?

Eskişehir, coğrafi şartları, yükseltileri, yeryüzü şekilleri, denize olan uzaklığı gibi nedenlerden dolayı kara iklimi özelliğine sahiptir. Bir taraftan da Ege ve Marmara bölgelerine yakın olması nedeniyle bu bölgeler ikliminin etkilerini taşımaktadır. Eskişehir'de kışlar parçalı bulutlu, kar yağışlı geçer. Bu sebeple Eskişehir'de oturan kişiler yağan kar sebebiyle işyeri ve okul gibi yerlere geç kalmamak için hava durumunu kontrol etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Eskişehir hava durumu

20 Ocak Perşembe günü sıcaklığın 0 ve -13 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Güneşli

0°

-13°

21 Ocak Cuma günü sıcaklığın 3 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yer yer kar yağışı, açık hava

3°

-3°

22 Ocak Cmt günü sıcaklığın -1 ve -7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlu, yer yer kar yağışlı

-1°

-7°

23 Ocak Pazar günü sıcaklığın -4 ve -11 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlu, yer yer kar yağışlı

-4°

-11°

24 Ocak Pzt günü sıcaklığın -5 ve -14 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

-5°

-14°

25 Ocak Salı günü sıcaklığın -6 ve -13 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

-6°

-13°

26 Ocak Çarşamba günü sıcaklığın -5 ve -13 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Parçalı bulutlu

-5°

-13°

27 Ocak Perşembe günü sıcaklığın -3 ve -12 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok Bulutlu

-3°

-12°

28 Ocak Cuma günü sıcaklığın -2 ve -11 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yer yer hafif kar sağanakları

-2°

-11°

29 Ocak Cmt günü sıcaklığın -2 ve -10 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif kar yağışı

-2°

-10°

30 Ocak Pazar günü sıcaklığın -2 ve -10 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif kar sağanağı

-2°

-10°

31 Ocak Pzt günü sıcaklığın -1 ve -9 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

-1°

-9°

1 Şubat Salı günü sıcaklığın 0 ve -8 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

0°

-8°

2 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 0 ve -6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif kar yağışı

0°

-6°

3 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 0 ve -7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok bulutlu

0°

-7°

4 Şubat Cuma günü sıcaklığın 1 ve -7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlu

1°

-7°

5 Şubat Cmt günü sıcaklığın 1 ve -5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlu

1°

-5°

6 Şubat Pazar günü sıcaklığın 1 ve -5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Kar yağışı geçişleri

1°

-5°

7 Şubat Pzt günü sıcaklığın 2 ve -5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif kar yağışı

2°

-5°

8 Şubat Salı günü sıcaklığın 1 ve -7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çoğunlukla güneşli

1°

-7°

9 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 1 ve -6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif kar, karla karışık yağmur ve donan yağmur

1°

-6°

10 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 2 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlu

2°

-3°

11 Şubat Cuma günü sıcaklığın 3 ve -1 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlu

3°

-1°

12 Şubat Cmt günü sıcaklığın 3 ve -2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif kar, karla karışık yağmur ve yağmur

3°

-2°

13 Şubat Pazar günü sıcaklığın 3 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlu

3°

-2°

14 Şubat Pzt günü sıcaklığın 3 ve -2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Bulutlu

3°

-2°

15 Şubat Salı günü sıcaklığın 4 ve -2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Yağış sonrası bulutlu

4°

-2°

16 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 4 ve 0 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Çok bulutlu

4°

0°

17 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 6 ve -2 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Az bulutlu ve güneşli

6°

-2°

18 Şubat Cuma günü sıcaklığın 5 ve -3 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

Hafif kar yağışı

5°

-3°

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