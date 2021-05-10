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Eskişehir'de evini kaçak silah atölyesine çeviren şüpheli tutuklandı

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Eskişehir'de evini kaçak silah atölyesine çeviren şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de evinde yasa dışı silah imalatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

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10.05.2021 16:08:07
Eskişehir'de evini kaçak silah atölyesine çeviren şüpheli tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda evinin bir odasını kaçak silah atölyesine çevirdiği iddia edilen M.Ö. gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı aramada kurusıkıdan bozma 11 silah, 10 sürgü takımı, 5 şarjör, 3 tetik mekanizması, 4 tabanca fişeği, namlu açmada kullanılan 2 sabitleme aracı, 68 ve 52 santimetre uzunluğunda 2 pala bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan