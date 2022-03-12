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Eski sevgilisi Grimes'ten itiraf: Musk, milyarder gibi yaşamıyor

Kanadalı şarkıcı Grimes, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın bir milyarder gibi yaşamadığını açıkladı. 33 yaşındaki sanatçı, Musk'ın 40 bin dolarlık güvenliksiz bir evde; hatta bazen yoksulluk sınırının altında bile yaşadığını ifade etti.

29 Dakika Önce
2022-03-12 14:33:43
Eski sevgilisi Grimes'ten itiraf: Musk, milyarder gibi yaşamıyor

230 milyar dolardan fazla servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanını taşıyan Elon Musk, SpaceX ve Tesla gibi dev şirketlerin CEO'luğunu yapıyor.

Ancak ünlü iş insanı, en az iş hayatı kadar özel hayatı ile de gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir haberde Elon Musk ve Kanadalı ünlü şarkıcı Grimes'in ikinci çocuklarının doğduğu açıklanmıştı. Çift, kız olan çocuklarına Exa Dark Sideræl ismini vererek yine gündeme oturmuştu.

Ünlü şarkıcı Grimes'ten bu konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Musk, milyarder gibi yaşamıyor

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Ünlü dergi Vanity Fair'e röportaj veren Grimes, dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın bir milyarder gibi yaşamadığını; hatta bazen yoksulluk sınırının altında yaşadığını ifade etti. 33 yaşındaki şarkıcı ayrıca Musk'ın güvenliği olmayan 40 bin dolarlık, komşuların onları sürekli videoya çektiği bir evde yaşadığını sözlerine eklerken; Musk'ın Los Angeles'ta yaşarken eskisinin ortasında bir delik olmasına rağmen yeni bir yatak almayı reddettiğini de aktardı. 230 milyardan fazla serveti olan bir insanın bu tarz bir yaşam sürmesi de oldukça gündem oldu.

Grimes ve Musk'ın geçtiğimiz sonbaharda ‘yarı ayrı' oldukları açıklanmıştı. Grimes ise Vanity Fair'e verdiği röportajda Musk'ı hâlen erkek arkadaşı olarak gördüğünü söylemişti. Ancak ünlü şarkıcı bu röportajın yayımlanmasının ardından bir tweet atarak Musk ile ‘tekrar' ayrıldıklarını; ancak onu hayatının aşkı ve en iyi arkadaşı olarak görmeye devam edeceğini söylemişti.

Kaynak: webtekno.com .

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