Eski bakan Güldal Akşit vefat etti

Eski Turizm ve Devlet Bakanı, AK Parti danışmanı Güldal Akşit vefat etti. Akşit, koronavirüs tedavisi görüyordu.

Eski Turizm Bakanı, AK Parti Danışmanı Güldal Akşit, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Akşit'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Bakan Soylu duyurdu

Acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal Ablamıza Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah." mesajını paylaştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da, "Turizm ve Devlet Eski Bakanımız, AK Parti Genel Başkan Danışmanımız Güldal Akşit ablamız rahmeti rahmana kavuştu. Büyük üzüntü içindeyiz... Davasına bağlılığı, milletimize hizmetleri ve samimi duruşuyla hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin'den de bir mesaj geldi. Şahin, "Turizm ve Devlet eski Bakanlarımızdan Güldal Akşit Hanımefendi tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinde az önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

Güldal Akşit 23 Ocak 1960'da Malatya, Türkiye'de dünyaya geldi. 3 Aralık 2021 tarihinde hayatını kaybetti. Türk siyasetçi, eski TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Serbest avukat olarak çalışma hayatına başladı. Polisan Holding AŞ'de Başhukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet ve Malatya Platformu üyeliklerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

22. Dönem İstanbul Milletvekili. 58. Hükümet'te Turizm Bakanı, 59. Hükümet'te Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve milletvekili Galip Demirel'in kızıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.