DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Deniz salyası' giderek yayılıyor: Bandırma Körfezi'ni de kapladı
Süleyman Soylu, Uludere'de hayata geçirilen projeleri paylaştı
Amerika'da ölenlerin sayısı 577 bini geçti
İnstagram'da aurora nasıl yapılır? Instagram aurora runaway filtresi nasıl kullanılır?
Bakan Çavuşoğlu, Dibeybe ile Libya’yı görüştü
Eski AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal koronavirüsten hayatını kaybetti
Fahrettin Koca: Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı bu ay gerçekleşecek
Devlet Bahçeli: 3 Mayıs’ı istismar ediyorlar
Belçika'da koronavirüs kısıtlamalarını protesto eden göstericilere polis şiddeti
Altun'dan, Demirtaş'ın ifadelerine ilişkin açıklama
Malezya İslam Partisi: Biden'ın 1915 açıklamaları tarihi hilekarlık
Ankara'dan Libya'ya çıkarma
Otomotiv ihracatında Bursa nisan ayının lideri oldu
Bakan Bilgin: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs'ta yatırılacak
Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan bayramı Bağ-Kur ikramiyesi hangi tarihte yatacak?

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

BURSA

20:07

04:16
20:07
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:52

04:02
19:52
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:35

03:46
19:35
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
19:18
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:03

03:28
19:03
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

ANKARA

19:52

04:02
SAHUR
19:52
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
SAHUR
19:18
İFTAR

Eski AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüs tedavisi gören eski AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Ankara'da yaşamını yitirdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
03.05.2021 17:13:55
Eski AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal koronavirüsten hayatını kaybetti

Karabük Üniversitesinde dersler veren 54 yaşındaki Uysal'a yaklaşık bir ay önce COVID-19 tanısı konuldu.

Bir süredir Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören Uysal, bugün hayatını kaybetti. Uysal, ikindi vakti memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde topağa verilecek.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Uysal'ın vefatı ile ilgili birer mesaj yayımladı.

Gürel, mesajında, Uysal'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, Allah'tan rahmet diledi.

Polat ise mesajında, "Karabük Üniversitesi ailesinin büyük değeri olan hocamızın, eserleri ve emekleri asla unutulmayacaktır. Karabük Üniversitesi ailesi olarak değerli hocamıza Allah'tan rahmet ailesine yakınlarına sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Burhanettin Uysal

20 Haziran 1967'de Konya'da dünyaya gelen Uysal, lisans öğrenimini Gazi Üniversitesinde tamamladıktan sonra 1992'de Polis Akademisinden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans ve doktorasını yaptı. 1989-1994 yılları arasında komiserlik ve emniyet müdürlüğü, 1994-1997 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim görevliliği yaptıktan sonra 1997-2000 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde akademik kariyerine devam etti.

17 Ocak 2008 tarihinde Karabük Üniversitesi rektörlüğüne atanan ve iki dönem kurucu rektör olan Uysal, 2013-2015 arasında YURTKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüttü.

AK Parti'den 26. Dönem Karabük milletvekili olan Uysal, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan