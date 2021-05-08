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Eşinin kaza yaptığını duyunca hastaneye koştu, nişanlı olduğunu öğrendi

Adana'da düğün yapıp 4,5 yıldır imam nikahıyla birlikte yaşadığı Levent C.’nin kaza geçirdiğini haber alıp hastaneye koşan Zehra A. (38), büyük şok yaşadı. Levent C.’nin aynı kazada yaralanan Gamze K. ile 1 ay önce nişanlandığını öğrenen Zehra A., “Levent ile 2017'de düğün yapıp evlendik. Mal varlığım olduğu için resmi nikah kıymak istemedim. Gamze'nin ailesiyle konuştuğumda onlar da şaşırdı. Levent'e acısam mı, üzülsem mi bilemedim. Gamze hanım yaralıymış, acil şifalar diliyorum. O da benim gibi kandırılmıştır' dedi.

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08.05.2021 14:57:48
Eşinin kaza yaptığını duyunca hastaneye koştu, nişanlı olduğunu öğrendi

Kaza, 5 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Levent C. yönetimindeki 01 ETL 42 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada, Levent C. ile yanındaki Gamze K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, araçta sıkışan Levent C. ve Gamze K.'yı çıkarttı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Levent C. ile Gamze K., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Gamze K.'nın hayatı tehlikesinin olduğu belirtildi.

KAZA YERİNDE 'EŞİM' DEDİ

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Kaza yerindeki kurtarma çalışmaları sırasında Levent C., sağlık ekiplerine ağır yaralı olan Gamze K.'yi eşi olarak tanıttı. Hastanede yoğun bakıma alınan Gamze K.'nin Levent C. ile evli olmadığı ortaya çıktı. Polislerin kazayla ilgili soruşturması sırasında Levent C.'nin daha önceden de bir kazaya karıştığı, o kaza sırasında ise yanında Zehra A. isimli bir kadının olduğu belirlendi. Bu bilgi üzerine ekipler, Zehra A.'yı arayarak Levent C. ile bir bağlantısı olup olmadığını sordu. Zehra A.'nın polislere Levent C. ile dini nikahla 4,5 yıldır beraber yaşadıklarını söylemesi üzerine ekipler, eşinin trafik kazası geçirdiğini ve hastanede olduğu bilgisini paylaştı.

1 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞLAR

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Hastaneye gelen Zehra A. haberlere yansıyan kazada yaralanan Gamze K.'nin, birlikte yaşadığı Levent C.'nin yakını olduğunu düşünüp, durumunu sordu. Hastane görevlileri yaralı kadının yakınlarının dışarda olduğunu söyledi. Zehra A., Gamze K.'nin yakınlarıyla konuşunca gerçek ortaya çıktı. Aile Zehra A.'ya Gamze K. ve Levent C.'nin 1 ay önce nişanlandığını söyleyip, fotoğrafları gösterince büyük şok yaşadı.

'KADIN DA BENİM GİBİ KANDIRILMIŞ'

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Zehra A. mal varlığı olduğu için 2017'de tanışıp, evlendiği Levent C. ile resmi nikah kıymadığını kaydetti. Gamze K.'nin de kandırılmış olabileceğini anlatan Zehra A., "Hastanede Levent'e acısam mı üzülsem mi bilemedim. Ben haberlerde Levent C. ve Gamze C. yazınca şok geçirdim. Gamze Hanım yaralıymış, acil şifalar diliyorum. Kadınla hiçbir sorunum yok. Kadın da benim gibi kandırılmıştır. İnşallah önünü görür ve benim gibi hayatını mahvetmez'' dedi.

'ÇALIŞIYORUM' DİYEREK YALAN SÖYLEMİŞ

Eşiyle 1 aydır sıkıntılar yaşadığını aktaran Zehra A., "3 aydır çalışmayıp boş geziyormuş. Bana çalıştığını söylüyordu. Sürekli evi terk ediyordu. Para istediğimde zora gelemiyordu. Biraz sıkıntılarımız olsa da 3 gün öncesine kadar konuşuyorduk. TIR şoförlüğü yaptığı için Gaziantep Nizip'te çalıştığını söylüyordu'' diye konuştu.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan