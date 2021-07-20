Eşini çocuklarının önünde bıçaklayarak öldürdü: Tutuklandı

Karabük'te 16 Temmuz'da eşini bıçaklayarak öldüren ve aynı bıçakla kendisini yaralayan kişi, tedavisinin ardından tutuklandı.

Beşbinevler 53. Sokak'ta eşi Hatice D'yi boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini de aynı bıçakla yaralayan Vedat D'nin Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Vedat D, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.