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TIMETURK / YAŞAM / 'Eşimin uçan sincabı olduğunu öğrendiğimde evliliğin yürüyeceğini anladım'

'Eşimin uçan sincabı olduğunu öğrendiğimde evliliğin yürüyeceğini anladım'

Hollywood usta yıldızı Nicolas Cage, beşinci eşi Riko Shibata'nın uçan bir sincaba sahip olduğunu söyledikten sonra evliliklerinin yürüyeceğini anladığını söyledi.

3 Saat Önce
2021-07-17 18:28:53
'Eşimin uçan sincabı olduğunu öğrendiğimde evliliğin yürüyeceğini anladım'

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Cage ve Shibata bu yıl şubatta dünya evine girmişti. Ünlü çift, Cage'in yeni filmi Pig'in salı düzenlenen galasında görüntülendi.

Etkinlik sırasında Entertainment Tonight'a konuşan Cage, eşiyle nasıl tanıştığını ve ilişkilerinin uzun soluklu olacağını nasıl fark ettiğini anlattı. Aktör şu ifadeleri kullandı:

Japonya'da tanıştık ve onunla tanıştığımda çok etkileyici olduğunu düşündüm. Çok fazla ortak noktamız vardı.

O da hayvanları seviyordu. Ben de, 'Herhangi bir evcil hayvanın var mı?' diye sordum. O da, 'Evet uçan sincaplarım var' dedi. İki şeker planörü vardı. 'Tamam bu ilişki yürüyebilir' diye düşündüm. (Independent Türkçe, Entertainment Tonight, Vanity Fair)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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