Eşi pideciye kaçan adam intihar etti

Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti! Serkan Kıyak yaşamına son verdiKatıldığı programda eşinin pideciye kaçması üzerine sinir krizi geçirerek kendini yerlere atan ve 'Beni 4-5 defa aldattın, affettim. Dön gel, yine affederim' diyen Serkan Kıyak, girdiği bunalım sonucu evinde kendini asarak yaşamına son verdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak günlerdir haber alamadığı eşi için yardım isteyen Serkan Kıyak, gelen telefon bağlantısı ile adeta yıkılarak sinir krizi geçirmişti.

Pideciye kaçan eşinin kendisini ve ailesini istemediğini ifade etmesiyle kendini yerlere atan adam, "Bu mu emeklerimin karşılığı? Beni 4-5 defa aldattın, affettim. Dön gel! Yine affederim... 87 yaşında nenene nasıl kıydın, gittin? Zehra geleceksin... Ben seni sevdim. Ben sana ne yaptım? Hayallerimi yıktın. Yaşayamam ben... Şikayetçiyim" demişti.

YAŞAMINA SON VERDİ

Yerel yayın yapan Usakgundem.com'un haberine göre 32 yaşındaki Serkan Kıyak, ikamet ettiği Durak Mahallesi Hoca Tahir Efendi sokağındaki evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Yetiştirme yurtlarında büyüyen ve 2 yıl önce görücü usulü ile evlendiği eşinden bir yaşında da çocuğu olan Kıyak'ın eşinin kaçması sebebiyle bunalıma girdiği ve yakınlarına telefonundan mesaj çekerek helalleştiği öğrenildi.

Yayındaki sinir krizinin ardından son olarak tekrar Müge Anlı ile Tatlı Sert'e tekrar çıkan Serkan Kıyak, eşinden ayrılmaya karar verdiğini söylemişti. Mutfağa girip börek yapan Kıyak, yaptığı böreği Müge Anlı'ya ikram etmiş ve yeni bir başlangıç yapacağını belirtmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.