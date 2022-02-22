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Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? Yeşilkent ve Pınar mahallesi su kesintisi

Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? İSKİ'nin açıklamasına göre İstanbul'un Esenyurt, Güngören ve Büyükçekmece ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki ama bu ilçelerin hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek? İşte merak edilen su kesintisi detayları...

2 Saat Önce
2022-02-22 11:56:50
Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? Yeşilkent ve Pınar mahallesi su kesintisi

İSKİ'nin açıklamasına göre İstanbul'un Esenyurt, Güngören ve Büyükçekmece ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki ama bu ilçelerin hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek? İşte merak edilen su kesintisi detayları...

Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek?

İSKİ'nin twitter üzerinden yaptığı paylaşımla birkaç ilçede su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Peki Esenyurt'ta su kesintisi ne zaman son bulacak?

Esenyurt'ta; Yeşilkent Mahallesi, Pınar Mahallesi su kesintisi gerçekleşti. Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. .

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