Esenler Dörtyol Meydanı nerede? Esenler Dörtyol Meydanı’na nasıl gidilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler’deki kentsel dönüşüm projesi için Esenler Dörtyol Meydanı’na gelecek. Erdoğan’ı dinlemeye gidecek olan vatandaşlar Esenler Dörtyol Meydanı’na nasıl gidilir araştırıyorlar. Esenler Dörtyol Meydanı’na hangi otobüsle gidilir? Esenler Dörtyol Meydanı’na metro ile gidilir mi? İşte Esenler Dörtyol Meydanı adresi…

Kentsel dönüşümün en büyüğü Esenler'de başladı. Türkiye'nin ilk akıllı kenti olma özelliğini taşıyan Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk evler hak sahiplerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından teslim edilecek. Teslim töreni Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşecek. Törene katılmak isteyen vatandaşlar Esenler Dörtyol Meydanı nerede merak ediyorlar. Esenler Dörtyol Meydanı'na nasıl gidilir? Esenler Dörtyol Meydanı hangi otobüs, metro ile gidilir?

Esenler Dörtyol Meydanı'na giden otobüs ve metrolar

Esenler kentsel dönüşüm projesindeki evlerin teslim törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Törene gitmek ve Cumhurbaşkanını dinlemek isteyen vatandaşlar Esenler Dörtyol Meydanı'na Yenikapı-Kirazlı metrosuna (M1) binip Esenler durağında indikten sonra ulaşabilirler. Ayrıca Esenler Dörtyol Meydanı'na otobüs ile nasıl gidilir merak edenler için de 33, 33M, ve 98G hattındaki otobüse binerek alana ulaşım sağlayabilirler.