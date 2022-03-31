Esat Karlıdağ, 1985 yılında Adana’da dünyaya geldi. Esat Karlıdağ, baba mesleği olan lojistik sektörüne giriş yaparak çalışmalarını lojistik sektörü üzerinden sürdürdü.

İlk etapta Türkiye'de tanınmış bir firma ile lojistik sektörüne giriş yapan Karlıdağ, kısa bir süre sonra çalıştığı firma içerisinde Türkiye Genel Lojistik Müdürlüğü yapmaya başladı. Halihazırda Logesa Lojistik olarak bilinen kendi firmasında, sektörel bazda çalışmalar yapmaktadır. Peki Esat Karlıdağ kimdir, eğitim hayatı ve kariyer hayatına dair bilinmesi gerekenler nelerdir?

Eğitim Hayatı

İş İnsanı Esat Karlıdağ, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde eğitim aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra, önceden beri ilgi duyduğu lojistik sektörüne giriş yaptı. Bu alanda çeşitli eğitimlere katıldı, aldığı eğitimlerle sektöre dair bilgi birikimini genişletti. Süreç içerisinde kendi firmasına kurma noktasında da önemli çalışmalarda bulundu.

Kariyer Hayatı

Kariyer hayatının büyük bir bölümünü lojistik sektörünün oluşturduğunu belirten Esat Karlıdağ, askerden geldikten sonra lojistik alanında çalışmalarda bulunan büyük bir firmanın kadrosuna dahil oldu. Burada gerçekleştirdiği çalışmalarla birlikte Bölge Lojistik Müdürü oldu. Ardından Türkiye Genel Lojistik Müdürlüğü görevine gelerek bulunduğu pozisyonda lojistik sektörüne dair faaliyetlerde bulundu.

Kariyer hayatının ikinci aşaması, kendi firmasını kurmasıyla başlayan Esat Karlıdağ, gerekli bilgi birikimi ve deneyimi elde ettikten sonra Logesa Lojistik adında, kendi şirketini kurdu. Esat Karlıdağ, başarılı adımlarla iş hayatına devam etmektedir.

Logesa Lojistik

Logesa Lojistik olarak sektöre dair farklı hizmet türlerinde çalışmalarda bulunduklarını belirten Esat Karlıdağ; temel olarak Frigolu Taşımacılık, Asansörlü Frigo Taşımacılık, Soğuk Zincir Taşımacılık ve Mikro Dağıtım Lojistik alanlarında hizmet vermektedir. Migros, Şok, Vestel, BİM gibi firmalarla çalıştıklarını belirten Esat Karlıdağ; kendileriyle çalışmak isteyen kişilerin, web siteleri üzerinden iletişim kurabileceklerinin altını çizmektedir.

Esat Karlıdağ, halihazırda Logesa Lojistik altında çalışmalarını sürdürmektedir. Firma özelinde 2021 yılındaki çalışmaları ile ilgili bilgilendirmede bulunan Esat Karlıdağ, “2021 yılı bizim için gelişimi öncüleyen bir yıl oldu. Genç ve dinamik ekibimizle birlikte daha fazlasını yapmayı istiyoruz. Bu noktada yeni projelere dahil olmakta ve sektörel gelişimi arttırıcı adımlar atma noktasında kendimize büyük bir güven beslemekteyiz.” ifadelerinde bulundu. .