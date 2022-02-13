Erzurum'da yarın (14 Şubat) okullar tatil mi? Erzurum hava durumu | Erzurum Valiliği kar tatili açıklaması

Erzurum'da yarın (14 Şubat) okullar tatil mi? Soğuk hava şartlarının yaşam standartlarını düşürdüğü Erzurum'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Veliler Erzurum Valiliği'nden kar tatili açıklaması bekliyor. Peki ama Erzurum'da 14 Şubat'ta hava nasıl olacak? Erzurum hava durumu ve valilik açıklaması...

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, araçların camları ve bitkiler kırağı tuttu.

Erzurum'da yarın (14 Şubat) okullar tatil mi?

Erzurum'da 10 Şubat günü okullar tatil olmuştu. Fakat 14 Şubat'ta da kar tatili olup olmayacaı konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Valiliğin açıklamasından sonra haberimizden detayları ööğrenebilirsiniz.

Erzurum hava durumu

Erzurum Valiliği kar tatili açıklaması

Erzurum Valiliği geçtiğimiz hafta okulların son günde tatil olmasına ilişkin bir açıklama yapmıştı. Fakat bu hafta henüz bir açıklama gelmedi. Açıklamanın ardından detayları buradan takip edebilirisniz. .