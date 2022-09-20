Erzurum Atatürk Üniversitesi yangın neden çıktı? Yangın nerede çıktı? Yangın söndürüldü mü? Sosyal medyada yer alan bilgilere göre Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde büyüdü. Yemekhane çatısında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken öğrenciler yangının neden çıktığı sorusuna yanıt arıyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi yangın neden çıktı? Yangın nerede çıktı? Yangın söndürüldü mü? Sosyal medyada yer alan bilgilere göre Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde büyüdü. Yemekhane çatısında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken öğrenciler yangının neden çıktığı sorusuna yanıt arıyor.

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi'nin merkez yemekhanesinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışamalara başkadı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi yangın neden çıktı?

Yangının çıkış nedeni henüz resmi makamlar tarafından açıklanmadı. Ekiplerin çalışması sonucu yangının neden çıktığına dair kamuoyu bilgilendirmesi yapılacaktır.

Yangın nerede çıktı?

Üniversite kampüsü içindeki merkezi yemekhanede, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, kısa sürede büyürken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve üniversiteye ait araçlarla yangına müdahaleye başlandı.

Yangın söndürüldü mü?

Üniversiteye araç girişine izin verilmezken, alevlere müdahale sürüyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi hakkında

Atatürk Üniversitesi, 1957 yılında Erzurum'da kurulmuş üniversitedir.

Türkiye'nin en eski yedinci üniversitesidir. (Kuruluş Kanunu'nun Resmî Gazete'de yayımlanma tarihine göre altıncıdır.)

Erzurum kent merkezine 1,5–2 km. mesafede bulunan Atatürk Üniversitesi kampüsü 6,5 milyon m²'lik açık alana, 1 milyon m²'lik kapalı alana sahiptir. Erzurum ovasının büyük bir kısmını kaplayan üniversite arazisi, Türkiye'nin en büyük ikinci kampüsüdür. Türkiye'nin ilk planlı kurulan kampüsü olma özelliğine sahiptir.

Merkezindeki üniversite hastanesi tüm Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için önemli bir sağlık merkezi rolüne sahiptir. Aynı şekilde Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi de Doğu Anadolu ve Doğu Karadenizdeki 14 il ve ilçelerinden yoğun hasta almaktadır. Bölgenin önemli sağlık merkezlerini üniversite bünyesinde bulundurmaktadır.