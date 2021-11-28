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Erzincan’da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bir otobüsün devrilmesi sonucu biri ağır 22 kişi yaralandı.

25 Dakika Önce
2021-11-28 09:00:47
Erzincan’da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Ünal G.'nin kullandığı 35 KLB 25 plakalı Bizim Iğdır firmasına ait yolcu otobüsü, Erzincan Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki Akarsu köyü mevkisinde kontrolden çıktı.

Yol kenarına devrilen otobüsteki 22 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Yaralılar, bölgeye ulaşan ekiplerce Refahiye Devlet Hastanesi ve Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

İzmir'den yola çıkan otobüsün Iğdır'a gitmekte olduğu öğrenildi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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