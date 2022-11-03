Erhan Kuşkapan Kimdir ?

8 Haziran 1988 Ankara doğumlu eski profesyonel kalecidir.

Üülkemizde süperlig,2.lig ve 3.ligde çeşitli takımlarda kaleci olarak forma giymiştir. Gazi üniversitesi BESYO Antrenörlük eğitimi mezunu ve Uefa-A lisansa sahiptir.

iyi derecede ingilizce bilmektedir.

2020-2021 sezonunda profesyonel 2.lig ekiplerinden Bugsaşspor'da Teknik direktörlük yaparak ülkemizde 2020-2021 sezonunda profesyonel liglerde görev alan en genç teknik adam olmuştur.



Ampute Futbol Milli Takımı ile Kaleci Antrenörü olarak 2021 yılında Avrupa Şampiyonluğu, 2022 yılında Dünya Şampiyonluğu yaşamıştır.

Kalecilik yıllarında maçlarda attığı taklalardan dolayı Taklacı Erhan lakabı ile de anılırdı.

Futbol oynarken aynı takımda antrenör olarak, oyuncu-antrenör modeli ile de profesyonel liglerimizde görev almış, ülke futbolumuzun renkli isimlerden biridir. .