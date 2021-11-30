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Erhan Kaleli’den Yeni Filmi Hakkında Açıklama, Yapım Kaleli Medya’ya Ait Olacak!
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Erhan Kaleli’den Yeni Filmi Hakkında Açıklama, Yapım Kaleli Medya’ya Ait Olacak!

Geçtiğimiz günlerde yeni filminin senaryo çalışmalarına başlayan Erhan Kaleli, filmin yapımını Kaleli Medya’nın üstleneceğini, kendisinin ise yönetmen koltuğuna oturacağını ifade etti.

1 Saat Önce
2021-11-30 20:11:18
Erhan Kaleli’den Yeni Filmi Hakkında Açıklama, Yapım Kaleli Medya’ya Ait Olacak!

Filmin konusu hakkında ise ‘‘Çok fazla detay veremem, fakat asker olmak isteyen gençler üzerine bir film olacak'' demekle yetindi. Senaryo çalışmasının bitmek üzere olduğunu ve oyuncu seçmelerine başlayacaklarını ifade eden Kaleli, sanatsal yönden güçlü bir film olacağının sinyallerini verdi.

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Kaleli Medya'nın Patronu Erhan Kaleli Kimdir?

Ankara doğumlu emekli Gazi Subay olan Erhan Kaleli, Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu mezunu. Komando ve Jandarma Özel Harekât Birliklerinde görev yaptı. 2016 yılında, Mardin Nusaybin'de, Güçlendirilmiş El Yapımı Patlayıcının infilakı ve sonrasında çıkan çatışmada yaralandı. Mucize eseri hayatta kaldı. 2018 yılında ordudan emekli olan Erhan Kaleli, sonrasında almış olduğu sinema eğitimi ile kısa film çalışmalarına başladı. Aynı yıl Kaleli Medya'yı kurdu. 2020 yılında ise Kaleli Medya Yayınevi'ni kuran Kaleli'nin hayata geçirmeyi düşündüğü yüksek bütçeli birkaç projesinin daha olduğu biliniyor. Günümüzde ülkemizin en yüksek 2. dereceli madalyası olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası sahibidir. Ankara'da yaşamaktadır.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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