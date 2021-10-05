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TIMETURK / YAŞAM / Erenköy Mahallesi'ne Saçmacı Cami hayırlı olsun

Erenköy Mahallesi'ne Saçmacı Cami hayırlı olsun

Erenköy Mahallesi’nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımına başlanacak olan Saçmacı Cami’nin temeli atıldı.

11 Dakika Önce
2021-10-05 14:32:36
Erenköy Mahallesi'ne Saçmacı Cami hayırlı olsun

Temel atma törenine AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, İl Müftü Yardımcısı Yaşar Bolat katıldı.

Melikgazi'de vatandaşların ihtiyaçlarına göre yatırımları belirleyip ve yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi'mize bir eser daha kazandırmak için bugün bismillah diyerek başlıyoruz. Rabbim böyle güzel hizmetlerin ve hayırların sayısını artırsın. En kısa zamanda da camimizi tamamlayıp açılışını yapacağız. Özellikle Camiler Haftasına denk geldi. Kayseri'de el ele vererek hizmet ediyoruz. Yine art arda hizmetlerimiz hayata geçecek. Saçmacı ailesine bu desteklerini esirgemediği için çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. “ dedi.
Kayseri'nin hayırseverlikte yarıştığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Hayra vesile oldukları için hayırseverimize ve Kıymetli Mustafa Başkanımıza çok teşekkür ederim. Güzel hizmetler yapılıyor. Kayserimiz hayırseverler şehri. Saçmacı Cami'nin hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, “Allah Saçmacı ailesinin hayırlarını kabul etsin. İnşallah kazasız belasız biter. Belediye başkanımıza da bu güzel hizmetinden dolayı teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Burada yine inşallah birlikte nazma kılmak nasip olur.” dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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