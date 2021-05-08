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'Eren harçlığı olmadığı için bana çiçek alamazdı'

PKK tarafından katledilen Eren Bülbül'ün (15) annesi Ayşe Bülbül, Anneler Günü'ne buruk giriyor. Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Bülbül, 'Eren'im, harçlığı olmadığı için bana Anneler Günü'nde çiçek alıp, getiremezdi; ormanda açan çiçeklerden toplar, getirirdi' dedi.

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08.05.2021 12:01:57
'Eren harçlığı olmadığı için bana çiçek alamazdı'

TRABZON'un Maçka ilçesinde, 4 yıl önce, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken, açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15) annesi Ayşe Bülbül, Anneler Günü'ne buruk giriyor. Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Bülbül, "Eren'im, harçlığı olmadığı için bana Anneler Günü'nde çiçek alıp, getiremezdi; ormanda açan çiçeklerden toplar, getirirdi" dedi.

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Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit düştü. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, bu yıl da Anneler Günü'ne buruk giriyor.

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‘OĞLUM GİBİ ÇİÇEK TOPLADIM ORMANDAN'

Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Ayşe Bülbül, Eren ile geçirdiği son Anneler Günü'nü anlattı. Bülbül, “Çocuklar karne aldığı zaman, doğum günlerinde, bayramlarda, böyle özel günlerde daha çok acımı hissediyorum. Eren'im, harçlığı olmadığı için bana Anneler Günü'nde çiçek alıp, getiremezdi; ormandan açan çiçeklerden toplar, getirirdi. Şimdi Eren'im yok yanımda. O kadar çok buruğum ki Anneler Günü'nün gelmesini bile istemiyorum. Eren'imin çiçekleri bana verirken dizlerini çökmesi, gözümde canlanıyor. Çok zoruma gidiyor" dedi.

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Oğlu için çiçek topladığını söyleyen Ayşe Bülbül, "Onun gibi ormandan çiçek topladım bu sabah. Oğlumun mezarını suladım, dualar ettim ona. Konuştum oğlumla saatlerce. Anneler Günü'nde oğlum yanımda yok. O benim Anneler Günü'mü kutlayamıyor ama ben bu çiçeklerle oğlumun evlatlar gününü kutluyorum” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan