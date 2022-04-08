Erdoğan Yıldırım “İnşaat Sektörünün Gelişmesinde En Büyük Pay Şirketlerin!”

Türkiye’de toplumun önemli bir kesiminin istihdam edildiği inşaat sektörü son yıllarda bir daralma yaşasa piyasanın normale dönmesi ile istihdam ve kalkınma alanlarında daha etkin bir hale geleceği ifade ediliyor.

Doğan Grup kurucusu Erdoğan Yıldırım, inşaat sektörünün gelişimiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.“İnşaat sektörünün gelişmesinde en büyük pay şirketlerin!” diyen Yıldırım, sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İnşaat sektörünün birçok sektörü doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediğini ifade eden Erdoğan Yıldırım, “Bilindiği üzere inşaat sektörü pek çok alanla yakından ilişkili olan bir sektör. Bu nedenle hizmet ağının geniş olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar önemli bir sektörde iniş ve çıkışların olması da olağan bir durum. Fakat sektör inişe geçtiğinde, şirketlerin gerçekleştirdikleri başarılı projeler, sektörün tekrar bir ivme kazanmasını sağlıyor. Bu nedenle sektöründe gelişmesinde en büyük payın şirketlerde olduğunu söyleyebiliriz.” Şeklinde konuştu.

İnşaat sektörünün, Türkiye'nin lokomotif sektörü olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım “İnşaat sektörü, istihdam sağlama, katma değer yaratma, ilişkili olduğu sektörlerin büyümesi adına adeta onları zorlama gibi misyonlara sahip. Bu hususları düşündüğümüzde inşaat sektöründeki gelişimin de nedeni anlaşılmış oluyor. 2000'li yıllardan beri sektörde büyük bir gelişim mevcut. Fakat genel olarak 1995-2004 yılı arasındaki 10 yıllık dönem içerisinde sektörün %14,7 oranında küçüldüğünü görüyoruz. 1999 depremleri, 2001 yılı ekonomik krizi gibi hususlar; taleplerin azalmasına neden olmuştur. 2005 yılının ilk 6 ayında %19 oranında bir büyüme meydana gelmiştir. Zamanla sektörde hareketlilik oluşmuştur. 2019 yılına gelindiğinde 115 milyar 508 bin TL'lik hacme sahip olan inşaat sektörünün 2020 yılında pandeminin de etkisiyle 110 milyar 973 milyon 258 bin TL hacme gerilediğini görüyoruz. 2021 yılının ilk çeyrek sonunda hareketlilik kazanan sektör, ilk çeyreğin sonunda %2,8'lik bir büyüme yaşamıştır. Bu büyümede inşaat firmalarının rolü oldukça fazladır. Sektörde yer alan firmaların markalaşması rekabeti de arttırmış, bu durum sektöre olumlu katkıda bulunmuştur.” Sözleri ile sektöre dair verileri de paylaştı.

Sektörün Gelişmesinde Şirketlerin Payı Çok Büyük

Sektörün gelişmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan Yıldırım, “Bir sektörün gelişebilmesi için sektörün içerisinde yer alan şirketlerin önemli çalışmalarda bulunması gerekmektedir. Sonuçta yapılan önemli ve başarılı çalışmalar, sektörün ivme kazanmasını sağlayacaktır. Şirketlerin sektörel gelişmeleri yakından takip etmesi, teknolojik imkanlardan yararlanması; sektörün çok daha dikkat çekici bir konumda yer almasına destek olacaktır.” ifadelerinde bulundu.

Sektörel Gelişmeler Yakından Takip Edilmeli

Sektör ile ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan Yıldırım, açıklamalarını “Gelişimdemek, her şey demek. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde hem teknolojik imkanlardan yararlanmak hem de yenilikçi bir hizmet anlayışına sahip olmak önemli. Bu ikisi bir araya geldiğinde çok özel çalışmalar meydana gelecektir. Bu ise sektörün ivme kazanmasını ve önemli bir konumda yer almasını mümkün hale gelecektir. Şirketlerin gelişmesi ve çağa ayak uydurması bu nedenle çok önemlidir.” Sözleri ile tamamladı.

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