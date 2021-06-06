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Erdoğan'ın Ukraynalı damatla diyaloğu: 'Sen bizim kızı nasıl kandırdın?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi'ndeki bir dondurmacıda dondurma yedi ve vatandaşlarla sohbet etti. Dondurmacıda bir çiftin hatırını soran Erdoğan, damadın Ukraynalı olduğunu söylemesine 'Bizim kızı nasıl kandırdın?' diyerek esprili bir dille çıkıştı. Ukraynalı damadın 'O beni kandırdı' cevabı herkesi güldürdü.

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06.06.2021 11:57:35
Erdoğan'ın Ukraynalı damatla diyaloğu: 'Sen bizim kızı nasıl kandırdın?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Beylerbeyi'nde dondurmacıya uğradı. Erdoğan buradan dondurma alıp yedi. Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet edip onlara da dondurma ısmarladı.

"UKRAYNA İLE BİLİYORSUNUZ, ARAMIZ İYİ"

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Dondurmacıdakilerle sohbet sırasında Ukraynalı olduğu öğrenilen bir kişi "Ben çok güzel Türkçe konuşurum Başkan Bey" dedi. Erdoğan da "Sen bizim kızı nasıl kandırdın?" diye sordu. Ukraynalı kişi, "O beni kandırdı. Misafirlerimiz Ukrayna'dan" diye yanıt verdi. Erdoğan da bunun üzerine "Ne zaman geldiler? Ukrayna ile biliyorsunuz, aramız iyi" diye konuştu.

Erdoğan dondurmacının çıkışında da bir süre vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekildi. Erdoğan daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

"ÇOK BEĞENDİLER. ÇOK NAZİKTİLER"

"Cumhurbaşkanımız bizi çok mutlu etti” diyen Dondurmacı Yasin Vardar, sözlerine şöyle devam etti. “Uzun zamandır buradan geçiyor. Ne zamandır bizi ziyaret edecek diye bekliyorduk. Bu kadar işin gücün arasında bizi kırmadı. Şeref verdi. Bizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Dondurma yedi. Dondurmalarımızdan ikram ettik. Çok beğendiler. Çok naziktiler. Kız çocuklarımıza hediyeler bıraktılar. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız burada bizi şereflendirdiler. Bekleyen bütün vatandaşlarımıza dondurma ikram ettiler. Vatandaşlarımız da ilgi gösterdi. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız Almanya'dan, Fransa'dan gelenler büyük ilgi gösterdiler"

Erdoğan'ın dondurma ikram ettiği vatandaşlardan Ece Kutsev de "Çok mutlu olduk onu gördüğümüze, geldi normal bir vatandaş gibi, içeri girdi. Hepimize dondurma ısmarladı, caddeden geçenlere, içeridekilere. Gayet iyiydi onu gördüğümüze çok mutlu olduk" diye konuştu.

DHA/Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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