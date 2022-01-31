Özellikle gayrimenkul alanında gerçekleştirmiş olduğu fark yaratan çalışmalarla ön plana çıkan Engin Keskin, birçok iş kolunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

İçerisinde bulunduğu sektörlerde önemli projeler gerçekleştiren Keskin, özellikle yurt dışına ihraç ettiği ürünlerle dikkatleri üzerine çeken bir iş insanıdır. Bunun yanı sıra genç ve dinamik bir ekip ile başarılı çalışmalarda bulunan Keskin, yer aldığı sektörleri başarılı bir şekilde analiz etmektedir. Peki İş İnsanı Engin Keskin kimdir, hangi alanlarda dikkat çeken projeler geliştirmektedir?

Gayrimenkul Alanında Başarılı Çalışmalar Gerçekleştiriyor

25 yıldır gayrimenkul sektöründe yer alan ve sektörün gereksinimlerini çok iyi bir şekilde analiz eden Engin Keskin, sektörde faaliyette bulunan şirketini ön plana çıkarmayı başarmıştır. Genç ve dinamik bir ekiple birlikte çalışmakta ve bu sayede çalışmalarını sistemli bir şekilde sürdürebilmektedir. 2000 yılında gayrimenkul şirketini kurduklarını, o zamandan beridir çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtmektedir.

İnşaat Sektöründe Yaşanılabilir Alanlar Oluşturuyor

Çalışmalarda bulunduğu sektörlerden bir diğerinin de inşaat sektörü olduğunu belirten Engin Keskin, yaşanılabilir alanlar oluşturduklarının vurgusunu yapmaktadır. Sektörün gelişebilmesi adına projeler geliştirmekte ve bu projelerin hayata geçmesi adına çok önemli çalışmalarda bulunmaktadır. Teknolojik imkanlardan yararlandıklarını ifade eden Keskin, yenilikçi bakış açısına sahip olduklarını da belirtmektedir.

Birçok Farklı İş Kolunda Önemli Projeler Geliştiriyor

Gayrimenkul ve inşaat sektörlerine ek olarak farklı iş kollarında da yer alan Engin Keskin, farklı sektörlerde istihdam oluşturmaktadır. Otomotiv sektörü, arsa ofisleri, emlak ve gıda sektörü; içerisinde yer aldığı sektörlerden diğerleri olarak bilinmektedir. Her bir sektörde çalışmalarının temelinde ülke ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Keskin, yeni projelerle çalışmalarını zenginleştireceklerini belirtmektedir.

Sabun ve Zeytinyağı İhracatıyla Sektörde Önemli Atılımlar Gerçekleştiriyor

2013 yılında sabun ve zeytinyağı üzerine şirket kurduklarını, bu şirketlerde önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini belirten Engin Keskin, sabun ve zeytinyağı üreterek ihraç ettiklerinin vurgusunu yaptı. İçerisinde bulunduğu sektörlerde girişimlerde bulunmakta, bu sayede sektörün gelişmesi adına da önemli adımlar atmaktadır.

Bunların yanı sıra sosyal farkındalık çalışmalarında da bulunmakta olup bu sayede insanların pek çok konuda bilinçlenmesine destek olmaktadır. .