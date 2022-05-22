Engin Altan Düzyatan oyunculuğu mu bıraktı? Engin Altan sakatlandıktan sonra oyunculuğu bıraktı mı?

Engin Altan Düzyatan oyunculuğu mu bıraktı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan hakkında sosyal medyada söylentiler dolaşmaya başladı. Oyuncunun sakatlanmasından sonra oyunculuğu bırakacağı konuşuluyor. Peki Engin Altan sakatlandıktan sonra oyunculuğu bıraktı mı? işte İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Düzyatan'ın yanıtları...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinden ayrılan Engin Altan Düzyatan hakkında sosyal medyada söylentiler dolaşmaya başladı. Oyuncunun sakatlanmasından sonra oyunculuğu bırakacağı konuşuluyor. Peki Engin Altan sakatlandıktan sonra oyunculuğu bıraktı mı? işte İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Düzyatan'ın yanıtları...

Engin Altan Düzyatan oyunculuğu mu bıraktı?

İstanbul Hava Limanı'nda koltuk değnekleriyle görüntülenen Engin Altan Düzyatan, muhaberlerin sorularını yanıtladı. Ünlül oyuncu set kazası geçirdiğini belirtirken, oyunculuğu bırakıp bırakmayacağına ilişkin sorulan sorulara;

"Oyunculuğu bırakmam ama ara verebilirim. Yapımcılık yapıyorum şu sıralar ama oyunculuğu bırakmam, devam ediyorum" açıklamasını yaptı.

Engin Altan oyunculuğu bırakıp NFT işine mi girdi?

Engin Altan Düzyatan aynı röportaj içerisinde sorulara; "Elinde güvendiği iyi projesi olup, onu çekecek finans bulamayanla, sinema-dizi sektörüne yatırım yapmak isteyeni NFT'lerin teknolojik gücüyle buluşturma fikri muhteşem geldi. Türk sinemasında finansman sorununun giderilmesine önemli katkımız olacağını düşünüyorum” yanıtını verdi. .