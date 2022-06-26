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'Engelsiz abdest koltuğu' projesi 15 camide

Adana’da spastik engelli Alper Demir’in (43) hazırladığı proje kapsamında Çukurova ilçesindeki 15 camiye engelsiz abdest koltuğu yerleştirildi.

2 Saat Önce
2022-06-26 19:09:34
'Engelsiz abdest koltuğu' projesi 15 camide

Spastik engelli Alper Demir, fiziksel engelli bireylerin rahatça abdest alabilmesi için tasarladığı engelsiz abdest koltuğu projesini bir süre önce Çukurova Müftülüğü'ne sundu.

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Müftülük tarafından projenin kabul edilmesiyle, ilçedeki 15 caminin şadırvanına engellilerin ellerini rahatça koyup ayaklarıyla da destek alabilecek şekilde dizayn edilen engelsiz abdest koltuğu yere sabitlendi.

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Camilerde abdest alamadığı ve çektiği sıkıntılar yüzünden böyle bir proje başlattığını belirten Alper Demir, yaşlıların kullanımı için de projenin çok önemli olduğunu söyledi. Demir, projenin tüm Türkiye'de hayata geçmesini istedi.

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Çukurova Müftülüğü Engelli Koordinatörü İbrahim Barut “'Engellilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Onların herhangi bir şekilde ayrımcılığa ve dışlanmaya maruz kalmaması adına bu tür projelerle yardımcı olmaya çalışıyoruz.

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Toplum içerisinde onların huzurlu, daha etkin şekilde rol almaları için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Engellilerimiz kalp yürüyüşüyle birlikte burada abdestlerini en güzel şekilde alabilecek, camilerimize girip namazlarını kılabilecek” dedi.

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DHA .

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