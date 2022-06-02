Enflasyon oranı ne zaman açıklanır Mayıs? Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne kadar?

Enflasyon oranı ne zaman açıklanır Mayıs? Haziran ayına girdikten sonra Mayıs ayındaki enflasyon oranları merak edilmeye başlandı. Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne kadar? Geçen ay enflasyon oranları ne zaman açıklandı? İşte detaylar...