Enflasyon oranı ne zaman açıklanır Mayıs? Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne kadar?
Enflasyon oranı ne zaman açıklanır Mayıs? Haziran ayına girdikten sonra Mayıs ayındaki enflasyon oranları merak edilmeye başlandı. Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne kadar? Geçen ay enflasyon oranları ne zaman açıklandı? İşte detaylar...
2022-06-02 19:25:16
Haziran ayına girdikten sonra Mayıs ayındaki enflasyon oranları merak edilmeye başlandı. Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne kadar? Geçen ay enflasyon oranları ne zaman açıklandı? İşte detaylar...
Enflasyon oranı ne zaman açıklanır Mayıs?
Geçtiğimiz ayların enflasyon oranlarının açıklanma tarihine bakacak olursak, Haziran ayının enflasyon oranlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Haziranın ilk 6 gününde belli olması beklenen enflasyon oranları için yorumcular oranlarını açıkladı.
Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne kadar?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 69,97 olarak açıklandı. Bunun ardından mayıs ayı enflasyon rakamları merakla beklenir oldu.
Henüz açıklanmış olmasada piyasa katılımcılarının yorumlarına göre; Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 76,2 seviyelerine çıkacağı söyleniyor.
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