Enes Turan kimdir?

Enes Turan 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Turan Uludağ Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünde eğitimini tamamladı.

İş adamı kimliğinin yanında kripto sektöründe adını "paradator" nickname'i ile başarılı harflerle kazımış durumda.

737 bin Twitter takipçisi ile çok büyük bir kitleye hitap eden Enes Turan'ın sosyal medyadaki toplam takipçi sayısı 1.5 milyonu aşmaktadır.

Sektör içerisinde ciddi bir takipçi kitlesine sahip olan Enes Turan kripto üzerinde bazı haber sitelerinde editörlük yapmaktadır.

Uzun süredir yaptığı içerik ve analizleriyle herkesin beğenisini kazanmayı başardı! .