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TIMETURK / YAŞAM / Enes'in ardından Taha’nın da cansız bedenine ulaşıldı

Enes'in ardından Taha’nın da cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa’da koyun otlatırken arkadaşı Enes Kurt (8) ile birlikte ayaklarının kayması sonucu sulama kanalına düşüp kaybolan Taha Demirler’in (9) de cesedine ulaşıldı. Enes Kurt'un cansız bedeni de vatandaşlar tarafından sudan çıkarılmıştı.

45 Dakika Önce
2021-09-08 10:47:47
Enes'in ardından Taha’nın da cansız bedenine ulaşıldı

ŞANLIURFA'da koyun otlatırken arkadaşı Enes Kurt (8) ile birlikte ayaklarının kayması sonucu sulama kanalına düşüp kaybolan Taha Demirler'in (9) de cesedine ulaşıldı. Enes Kurt'un cansız bedeni de vatandaşlar tarafından sudan çıkarılmıştı.

İkiağız Mahallesi'nde önceki gün öğle akşam saatlerinde koyun otlatan Enes Kurt ile Tahir Demirel, ayaklarının kayması sonucu birlikte Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Kanalda akıntıya kapılan çocukları fark eden çevredekiler, hemen yardıma koştu. Suya atlayan vatandaşlar, Enes Kurt'u çıkardı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Enes Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Enes Kurt'un cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaybolan Tahir Demirler için bölgeye sevk edilen su altı polisleri arama çalışması başlattı. Ekipler, bugün sabahanı erken saatlerinde iki arkadaşın düştükleri yere 15 kilometre mesafede, Taha Demirler'in de cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Demirler'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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