Endonezyalı gelin gönülleri fethetti

Evlenerek Türkiye'ye yerleşen Endonezyalı Matematik öğretmeni Fitri İka Purwasih, yaşadığı Erciş ilçesinde salgın sürecinde okuldan uzak kalan komşu çocuklarına ders veriyor, kente gelen turistlere gönüllü rehberlik yapıyor.

Evlendikten sonra eşinin görev yaptığı Van'ın Erciş ilçesinde yaşamaya başlayan Endonezyalı Fitri İka Purwasih, rehberlikten öğretmenliğe, yazarlıktan kültür elçiliğine uzanan faaliyetleriyle dikkat çekiyor.

Sosyal Bilgiler öğretmeni Enes Kıran, farklı kültürleri tanımak amacıyla çıktığı dünya turunun Endonezya durağında Matematik öğretmeni Fitri İka Purwasih ile tanıştı.

Hayatlarını birleştirme kararı alan çift, 3 yıl önce Endonezya ve Türkiye'de düzenlenen törenlerle dünya evine girdi.

Kıran'ın görev yaptığı Van'ın Erciş ilçesine yerleşen Purwasih, kısa sürede Türkçe öğrenerek eğitimden uzak kalan çocuklar için kolları sıvadı.

İleri derecede İngilizce bilen Purwasih, yeni tip koronavirüs sürecinde okula gidemeyen öğrenciler için evinin bir odasını sınıfa dönüştürerek her gün belli saatlerde komşularının çocuklarına Matematik ve İngilizce dersleri vermeye başladı.

Bu sayede salgın sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmamasını sağlayan Purwasih, yazdığı iki kitapla Endonezce ve Türkçe öğrenmek isteyenlere de destek oldu.

Kente gelen yabancı turistlere gönüllü rehberlik de yapan Purwasih, AA muhabirine Türkiye'yi ve Türk kültürünü çok sevdiğini, kısa sürede uyum sağladığını söyledi.

Çevresindekilerle çok iyi iletişim kurduğunu ve Türkiye'de yaşadığı için çok mutlu olduğunu belirten Purwasih, şunları anlattı:

"Endonezya'dan 2018'de Van'a gelin olarak geldim. Geldikten sonra Türklere Endonezce'yi öğretmek için 'Endonezce Öğreniyorum' isimli kitabı yazdım. Endonezyalılar için de 'Türkçe Öğreniyorum' kitabını tamamladım. Şimdi Türkçe roman yazıyorum. Salgın nedeniyle okula gidemeyen komşuların çocuklarına ücretsiz İngilizce ve Matematik dersleri veriyorum. İlçemizi tanıtmak için ücretsiz rehberlik yapıyorum. İnsanlara faydalı olmak beni mutlu ediyor. 2 yaşında Edis isimli bir bebeğim var. Burada mutluyum."

Enes Kıran ise eşinin ilçede çok sevildiğini, insanlara fayda sağlamak için çalışmasının kendilerini de mutlu ettiğini belirtti.

Aldığı dersler sayesinde eğitimlerinden geri kalmadıklarını belirten öğrencilerden Hava Nur Toprak, "Ablamızın yanına gelip ücretsiz Matematik ve İngilizce dersleri alıyoruz. Okula gidemediğimiz süreçte desek alıyoruz. Onun sayesinde İngilizce öğreniyoruz." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.