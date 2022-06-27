En İyi Masaüstü Bilgisayar Markaları

Masaüstü bilgisayarlar, güçlü işlemci yapısı ile yüksek performans gerektiren birçok işlemi rahatlıkla yapmayı sağlıyor.

Hem bireysel hem de profesyonel amaçla tercih edilen masaüstü bilgisayarların seçiminde, dikkat edilecek birçok konu mevcut. Bunlar içinde işlemci, RAM ve ekran kartı ilk sıralarda geliyor. Bilgisayarda yüksek performans gerektiren oyun, program ya da farklı ihtiyaçların giderilebilmesi için, kaliteli bir masaüstü bilgisayar seçimi önemli. Tabii ki en önemli konuların başında markalar geliyor. Türkiye'de, en çok tercih edilen masaüstü bilgisayar markalarına bakıldığında, iki markanın adı öne çıkıyor.

Dragos Masaüstü Bilgisayarlar

Masaüstü bilgisayar konusunda birçok kişinin tercihi olan Dragos masaüstü bilgisayarlar, Intel Core işlemcilerde en son neslin getirdiği yenilikle, performans odaklı modeller içeriyor. RAM konusunda geniş seçenekler sunan Dragos, ekran kartı, HDD ve SDD gibi konularda da en iyi bileşenleri barındırıyor. Farklı amaçlarla tercih edilebilecek Dragos bilgisayarlar, hem eğitim, hem iş, hem de oyun için kullanılabilir. Üstün performans için tasarlanmış güçlü kasa yapısı, göz alıcı monitör formu ve daha birçok avantajı ile, Dragos en iyi markalardan biri. Tabii ki, performansına göre uygun bir fiyatı olması da Dragos'u öne çıkarıyor.

Turbox Masaüstü Bilgisayarlar

Masaüstü bilgisayar tercihinde en çok öne çıkan markalardan bir diğeri de Turbox. Her ihtiyaca yönelik çözümler sunması ile geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Turbox ürünleri içinde ofis PC bilgisayarı en çok ilgi görenler arasında. Yüksek performans odaklı bir marka olan Turbox aynı zamanda masaüstü oyun bilgisayarı da sunuyor. Yüksek SSD kapasitesi, güçlü ekran kartı modülü ve asla yarı yolda bırakmayan RAM kapasitesi ile Turbox modelleri, masaüstü bilgisayarlar konusunda öne çıkıyor. Kaliteli bir bilgisayar satın alırken, bütçeden ödün vermek istemeyenler için Turbox modelleri fiyat performans canavarı olarak değerlendirilebilir.

Turbox ve Dragos masaüstü bilgisayar modellerinde, en iyi seçenekleri uygun fiyat avantajı ile Atom Bilişim'den almak mümkün. İş, eğitim ya da oyun amaçlı olarak kullanılabilecek birbirinden kaliteli modeller, Atom Bilişim online satış sitesinde internete özel indirim avantajları ile yer alıyor. .