En Güvenilir Yavru Köpek Eğitimi Merkezi İstanbul’da

Pet sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber İstanbul’un en güvenilir pet eğitimi merkezi, Pet Okulu’ndan geldi. Kısa süreliğine indirim kampanyası başlatan pet eğitim merkezi, yavru köpek tuvalet eğitimi ihtiyacı olan pet sahiplerinin erken sürede kurum ile iletişime geçmeleri gerektiğini bildirdi.

Evcil hayvan besleme konusunda duyarlı bir ülke haline gelmiş olmamız elbette sevindirici. Ancak zaman zaman haber kanallarında karşımıza çıkan üzücü gelişmelerin yaşanması maalesef canımızı fazlasıyla sıkıyor. Köpek eğitimi ile ilgili olarak bilgilerine başvurduğumuz Pet Okulu, köpeklerin sokağa atılmasının en büyük nedenlerinden biri, özellikle ilk defa köpek sahiplenenlerin gerekli eğitimi vermemelerinden dolayı köpeklerinden istediklerini elde edememelerine bağlı olarak sokağa atmalarına neden olduğunu bildirdi?

Neden Köpek Tuvalet Eğitimi?

Apartman dairesinde köpek beslemek zevkli olsa da bir o kadar da sorumluluk gerektiren bir iştir. Öncelikle ilk köpek edinildiğinde tuvalet eğitiminin verilmesi gerekir. Aksi halde eğitimsiz köpekler, evin herhangi bir köşesinde tuvaletini yapmaya başlar. Bu da köpek sahiplerinin bir süre sonra sıkılmalarına neden olur ve akabinde köpeğini sokağa atmalarına neden olur.

Köpek Tuvalet Eğitimi Ne Zaman Verilmelidir?

Pet Okulu yetkililerinden Ahmet Savrancı; köpek tuvalet eğitiminde zamanın da önemli bir yere sahip olduğunu bildirdi. Çoğu pet sahibi tuvalet eğitimi konusunda ağır davranabiliyor ve bu da bir süre sonra artık köpeğin daha zor eğitilmesine neden oluyor. Bu nedenle erken dönemde tuvalet eğitimine başlanması son derece önemlidir. İlk 6 ay içerisinde yavru köpek tuvalet eğitiminin verilmesi hem daha kısa sürede bu alışkanlığı edinmesine yardımcı olur hem de diğer eğitimlere geçildiğinde algılaması daha kolay olur. Bu yüzden erken dönemde yavru köpek tuvalet eğitiminin verilmesi önemlidir.

Güvenilir Köpek Eğitim Merkezi Nasıl Bulunur?

Elbette pet sahiplerinin de haklı olarak düşündükleri bir konu var. Güvenilir bir et okulu nasıl bulunur, nasıl güvenilebilir? Bu konuda da gerekli bilgiyi veren Savrancı; öncelikle tercih edilecek pet eğitim merkezi hakkında geniş çaplı bilgi edinilmesi gerekir. Referansları, sosyal medyada pet okulu hakkında yapılan değerlendirmeler, müşterilerin geri dönüşü gibi birçok konuya dikkat edilerek hareket edilmesi gerekiyor.

Son dönemlerde bazı köpek eğitim merkezleri hakkında duyduklarımız açıkçası bizim için de üzücü oluyor. Çünkü bir sektör haline gelen ve daha da önemlisi canlı varlıkların gerektiği şekilde eğitilmesi gerekirken herhangi bir tecrübesi olmayan bilinçsiz kişilerin açtıkları pet eğitim merkezleri, maalesef sonuçta hayal kırıklığına neden olabiliyor. Bu yüzden yavru köpek tuvalet eğitimi ya da diğer eğitim konularında bir okul seçmeden önce okul hakkında gerekli bilgilerin edinilmesinde fayda var.

İstanbul'da en güvenilir yavru köpek tuvalet eğitimi hizmeti alabileceğiniz Pet Okulu, yılların birikim ve tecrübesine sahip profesyonel köpek eğitmenleri tarafından işletilen bir konudur. Her köpek cinsine özel eğitim tekniklerinin uygulanarak eğitimin verildiği kurum, bugüne kadar vermiş olduğu tüm hizmetlerden olumlu dönüşler almayı başaran bir adrestir. İstanbul köpek eğitimi hizmet almak için iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. 0 530 399 63 53

Hali hazırda köpek eğitiminde yaptıkları kampanyayı fırsat bilerek sevimli arkadaşınız için gerekli eğitimin verilmesi için Pet Okulu yetkilileri ile görüşmenizi öneririz. Köpek kuaförü alanında da Petzz Kuaför tercih edebilirsiniz. .