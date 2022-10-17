En çok Çin yemek israf ediyor! Yıllık 931 milyon ton yiyecek çöpe gidiyor

Dünyada yıllık 931 milyon ton yemek çöpe giderken, bunun 569 milyon tonluk kısmının evlerden atıldığı ortaya çıktı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Afrika ve Asya'da on milyonlarca insan açlıkla boğuşurken, dünyanın süper güçlerince israf edilen yemek miktarının 931 milyon ton olduğu açıklandı. AJ Midan, yıllık çöpe giden yemek miktarını derledi. Buna göre; dünyada yıllık 931 milyon ton yemek çöpe giderken, bunun 569 milyon tonluk kısmının evlerden atıldığı ortaya çıktı. 244 milyon ton yemek sektörünün atığı olarak bildirilirken dünyada çöpe giden yiyecek miktarının parasal karşılığı 940 milyar dolar olarak açıklandı.

En çok çöpe atılan yiyecekler ise meyve, yeşillikler ve ekmek olarak sıralandı.

EN ÇOK ÇİN İSRAF EDİYOR

Yemek israf eden ülkeler sıralamasında ise başı Çin çekti. Çin'in ardından ikinci sırada Hindistan, üçüncü sırada ABD, dördüncü sırada ise Japonya yer aldı. Listenin beşinci sırasında Almanya, altıncı sırasında Fransa yer alırken, yedinci İngiltere, 8'inci ise Rusya oldu. .