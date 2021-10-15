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Emsal niteliğinde karar: Çocuğa annenin soyadı verildi

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi emsal niteliğinde bir karara imza attı.

9 Saat Önce
2021-10-15 09:03:23
Emsal niteliğinde karar: Çocuğa annenin soyadı verildi

İstanbul'da yaşayan ve bir çocukları bulunan M.S. ve Z.S. çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 9 yıllık evliliklerine nokta koydu. Çocuğun velayeti anneye verildi, babanın soyadı çocukta kaldı. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi aldığı kararda "Çocuğun velayetini alan tarafın soyadını belirleyebileceğinden kuşku duymamak gerekir. Velayeti anneye bırakılan çocuğun anneyle birlikte yaşadığı gözetilerek anneyle çocuğun soyadlarının aynı olmasının sosyal yaşam içinde ve haklarının kullanılmasında çocuğun menfaatine olduğu kabul edildi" dedi. Boşanan ve çocuğunun velayetini alan kadının kendi soy isminin çocuğuna verilmesine hükmetti.

Kaynak: Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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