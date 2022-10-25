Emre Terzioğlu Bu Defa Sesiyle Gündeme Geliyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinden tüm Türkiye’ye adını duyuran 18 yaşındaki müzisyen Emre Terzioğlu, yaptığı remix parçalarla dikkatleri üzerine topluyor, müzik tutkunlarının beğenisini kazanıyor...

Şimdiye kadar çıkardığı onlarca remix parçayla ilgili platformlarda yüz binlerce dinlenerek kısa sürede müzik piyasasına etkili bir giriş yaptı. Emre Terzioğlu, müziğe olan tutkusunun küçük yaşlardan itibaren başladığını belirterek tutkusunu “Müziği bir şeyler üretecek, yaratıcı ve yeni ritimler kazandıracak kadar tutkuyla seviyorum” şeklinde ifade ediyor.

Genç müzisyen Terzioğlu, Aurora, Soon, Attack Without Warning gibi birçok farklı remix parçayla Youtube başta olmak üzere tüm müzik ve video platformlarında yeteneğini yüz binlerce dinlenme ile gösteriyor. Emre Terzioğlu remix parçalarının başarısından sonra sektörde bir adım daha ileri gitmeye hazırlanıyor. Genç müzisyen şimdilerde yakın zamanda piyasaya süreceği yeni şarkısı için stüdyoda tempolu şekilde çalışıyor. Çünkü bu defa remix bir parçayla değil kendi sesinden yepyeni bir şarkıyla çıkış yapmayı planlıyor.