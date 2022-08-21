Emre Kılınç Kimdir? Emre Kılınç Futbolculuk Kariyeri

Futbolcu Emre Kılınç kimdir, nerelidir? Emre Kılınç hangi takımda forma giymekte? Emre Kılınç futbol kariyeri nedir? Emre Kılınç kaç boyunda? Şimdilerde Galatasaray’da forma giyen genç oyuncu Emre Kılınç arama motorunda en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. 2020 Yılından beridir Galatasaray'da Orta saha mevkiinde oynayan Emre Kılınç sol ayaklı bir futbolcudur. Emre Kılınç hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.

Emre Kılınç Kimdir?

Emre Kılınç 23 Ağustos 1994, Sakarya'da doğdu. Türk millî futbolcudur. Kılınç, Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da oynamaktadır. Futbolcu Emre Kılınç 1.74 metre boya sahip olup 68 kilo ağırlığındadır. Hızlı bir futbolcu olan Emre Kılınç, orta sahanın kanat bölgelerinde de oynayabilmekte. Emre Kılınç özellikle etkili şutları ile bilinmektedir. Galatasaray'da 54 numaralı formayı giymektedir. Emre Kılınç, Milli takım forması ile ilk kez 2019 yılında tanışmıştır. Emre Kılınç 2018 yılında 24 yaşında iken Tuğba Sapankaya ile dünya evine girmiştir.

Emre Kılınç Futbolculuk Kariyeri

Emre Kılınç futbola nasıl başladı? Emre Kılınç futbol kariyeri nedir? Emre Kılınç, futbola Sakarya Akademikspor başladı. Genç futbolcu, burada Boluspor gözlemcilerinin dikkatini çekti. Daha sonra 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. 2010 yılında Coca Cola U-16 Akademi liginde dikkatleri üzerine çekti. Emre Kılınç, turnuvayı gol kralı olarak tamamladı. Aynı zamanda turnuvanın en centilmen oyuncusu seçildi. 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Emre Kılınç, Türkiye U-19, U-20 ve U-21 millî takımlarında forma giymiştir. A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi. Şimdilerde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da oynamaktadır.

Emre Kılınç Hangi Takımlarda Oynadı?