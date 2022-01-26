Emre Karayel baba oldu! Emre Karayel'in eşi kimdir? Emre Karayel hayatı, mezun olduğu okul, memleketi...

Emre Karayel baba oldu! Emre Karayel'in eşi kimdir? Emre Karayel hayatı, mezun olduğu okullar, memleketi ve yaşı çok merak ediliyor. Yıllardır oyunculuk yapan Karayel, Bir Erkek Bir Kadın dizisiyle büyük bir üne kavuştu. Peki ama Emre Karayel nereli, memleketi neresi? Doğum tarihi ve yaşadığı yer neresi? Hangi okullarda okudu? İşte merak edilen Emre Karayel'in hayatı...

Emre Karayel baba oldu! Emre Karayel'in eşi kimdir? Emre Karayel hayatı, mezun olduğu okullar, memleketi ve yaşı çok merak ediliyor. Yıllardır oyunculuk yapan Karayel, Bir Erkek Bir Kadın dizisiyle büyük bir üne kavuştu. Peki ama Emre Karayel nereli, memleketi neresi? Doğum tarihi ve yaşadığı yer neresi? Hangi okullarda okudu? İşte merak edilen Emre Karayel'in hayatı...

Emre Karayel baba oldu!

Ünlü oyuncu Emre Karayel baba oldu! Emre Karayel ve eşi Gizem Demirci çocuklarına Can adını verdi. Karayel bebeğiyle fotoğraf paylaşarak Oğlumuz Can sağ salim sağlıkla dünyaya geldi. Çok mutluyuz." notunu iletti.

Emre Karayel'in eşi kimdir?

İç mimar olan Gizem Demirci İzmir'de dünyaya gelmiştir. Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi'nde Peyzaj Mimarlığı ve Başkent Üniversitesi'nde İç Mimarlık bölümlerinde eğitim gördü.

8 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında evlenerek taçlandıran Emre Karayel ve Gizem Demirci çifti 2022 yılında bebeklerini kucaklarına aldı.

Emre Karayel hayatı, mezun olduğu okul, memleketi...

Emre Karayel 18 Ekim 1972 tarihinde Osmancık'ın Kadirliilçesinde dünyaya gelmiştir. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nin ardından Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'ndeokumaya başladı. Bölümü bitirmeden Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçiş yaptı. 1999 yılında okulun bitmesiyle birlikte TRT'de çalışmaya başladı. Sunuculuk yaptı ve çocuk programları yaptı.

Karayel birçok dizi film projesinde yer almış ve sunuculuk yapmıştır.

Emre Karayel'in rol aldığı tiyatro oyunları

Oksimoron (Oyun) - Robert Dubac - Tatbikat Sahnesi - 2018

Kredi: Jordi Galceran - Aysa Prodüksiyon - 2016

Antonius ile Kleopatra : William Shakespeare - Oyun Atölyesi - 2012

Testosteron (oyun) : Andrzej Saramonowicz - Oyun Atölyesi - 2009

Jeanne D'Arc'ın Öteki Ölümü : Stefan Tsanev - Oyun Atölyesi - 2006

Othello : William Shakespeare - Oyun Atölyesi - 2004

Ghetto (oyun) : Joshua Sobol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

Azizname : Aziz Nesin\Yücel Erten - 2000

Emre Karayel'in oynadığı filmler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2021)

Son Yaz (2021) Fatih Doğanay

Söz Vermiştin (2019)

Kocaman Ailem (2018)

Düğüm Salonu (2018)

Çarkıfelek (yarışma) (2018-2020)

El Değmemiş Aşk (2016)

Arkadaşlar İyidir (2016)

Sesi Çok Güzel (2015) Sunucu

1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk (2014-2015) Ozan Karaman

Akıl Kârı (2014) Sunucu

Erkek Tarafı " Testosteron" (2013) Kamber

1 Erkek 1 Kadın (2012) Ozan Karaman

Başka Dilde Aşk (2009) Aras

1 Kadın 1 Erkek (2008) Ozan Karaman

Usta (film) (2008)

Canım Ailem (2008) Ferdi

Kurtlar Vadisi Pusu (2007) Zafer Sasonlu

Tutsak (2007)

Zincirbozan (2007)

Polis (2006)

Körfez Ateşi (2005)

Kırık Kalpler Durağı (2005)

Gümüş (2005)

Sayın Bakanım (2004)

Ablam Böyle İstedi (2004)

Fişgittin Bey (2003)

Bir İstanbul Masalı (2003)

Kuzenlerim (2002)

Bizim Evin Halleri (2002)

Bir Beyin Oğlu (film) (1988)

Ablam Böyle İstedi (2000)

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