DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Op.Dr. Cenk Melikoğlu: 'makyajın , problemli burnu saklamaz' dedi
Emel Sayın'dan yıllar sonra gelen itiraf
Arnavutluk’ta 'taşıtsız gün' uygulaması başladı
Orucu bozmayan durumlar nelerdir?
Kripto param var zekatımı nasıl ödemeliyim?
Türkiye, İsveç'teki hasta vatandaşına sahip çıktı
Zelenski Rusya'nın hedefini açıkladı
Kremlin duyurdu: Rusya'dan son dakika ruble kararı!
Farah Zeynep Abdullah Bergen filminden ne kadar kazandı? Farah Zeynep oynadığı Bergen'den kaç para kazandı?
Macaristan ve Sırbistan'da halk sandık başında
Kara Tahta reyting sonuçları nasıl?
Stalin Türk çıktı!
Oruçlu iken güsul abdesti almak veya banyo yapmak orucu bozar mı?
Sabah aç karna Limonlu su içmek zayıflatır mı? Limonlu suyun faydaları nedir?
'CHP benim baba ocağım, Millet İttifakı'na gidecek oyları bölmeyiz'

İSTANBUL

19:37:00

İftar vakti

BURSA

19:36

05:12
19:36
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:21

04:57
19:21
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:04

04:41
19:04
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:47

04:23
18:47
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:36

04:19
18:36
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:37:00

İftar vakti

ANKARA

19:21

04:57
SAHUR
19:21
İFTAR

TIMETURK / YAŞAM / Emel Sayın'dan yıllar sonra gelen itiraf

Emel Sayın'dan yıllar sonra gelen itiraf

Sinemayı neden bıraktığıyla ilgili ilk kez konuşan ünlü sanatçı Emre Sayın, kararını sette yaşadığı tatsız bir olayın ardından verdiğini söyledi.

16 Dakika Önce
2022-04-03 14:44:17
Emel Sayın'dan yıllar sonra gelen itiraf

Ünlü sanatçı Emel Sayın sinemayı neden bıraktığını ilk kez açıkladı.

Rol aldığı bir filmde çıplakmış gibi göründüğü bir sahnede yer alan Sayın, "Sete gazeteci gelmesin, o sahneler servis edilmesin diye ricada bulundum. Bir hafta sonra bir baktım, ‘Emel Sayın çıplak, Cüneyt Arkın ile yatakta' diye haber çıktı. O kadar üzüldüm ki! Yıl 1980 ve bana türlü türlü mektuplar gelmeye başladı ‘Senden beklemezdik' tarzında. Kimseye derdimi anlatamadım ve o gün küstüm" dedi.

Usta sanatçı Emel Sayın, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Sinemayı neden bıraktığıyla ilgili ilk kez konuşan Sayın, kararını sette yaşadığı tatsız bir olayın ardından verdiğini söyledi.

Sayın, sinemayı bırakma nedenini şöyle açıkladı:

"Bir yatak sahnemiz vardı. Cüneyt (Arkın) bana dedi ki ‘İçinde geceliğin olsun ama çarşafla örtelim. Omuzların görünsün, sanki çıplakmış duygusunu versin'. Benim böyle sahnelerde çok hassas olduğumu herkes biliyor. Ama öyle tatlı rica etti ki kıramadım. Sete gazeteci gelmesin, o sahneler servis edilmesin diye ricada bulundum. Bir hafta sonra bir baktım, ‘Emel Sayın çıplak, Cüneyt Arkın ile yatakta' diye haber çıktı. O kadar üzüldüm ki! Yıl 1980 ve bana türlü türlü mektuplar gelmeye başladı ‘Senden beklemezdik' tarzında. Kimseye derdimi anlatamadım ve o gün küstüm. Bir daha film yapmıyorum ben dedim. Bu fotoğraf kimden çıktı hâlâ bilmiyorum." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş