Emel Sayın'dan yıllar sonra gelen itiraf

Sinemayı neden bıraktığıyla ilgili ilk kez konuşan ünlü sanatçı Emre Sayın, kararını sette yaşadığı tatsız bir olayın ardından verdiğini söyledi.

Ünlü sanatçı Emel Sayın sinemayı neden bıraktığını ilk kez açıkladı.

Rol aldığı bir filmde çıplakmış gibi göründüğü bir sahnede yer alan Sayın, "Sete gazeteci gelmesin, o sahneler servis edilmesin diye ricada bulundum. Bir hafta sonra bir baktım, ‘Emel Sayın çıplak, Cüneyt Arkın ile yatakta' diye haber çıktı. O kadar üzüldüm ki! Yıl 1980 ve bana türlü türlü mektuplar gelmeye başladı ‘Senden beklemezdik' tarzında. Kimseye derdimi anlatamadım ve o gün küstüm" dedi.

Usta sanatçı Emel Sayın, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Sinemayı neden bıraktığıyla ilgili ilk kez konuşan Sayın, kararını sette yaşadığı tatsız bir olayın ardından verdiğini söyledi.

Sayın, sinemayı bırakma nedenini şöyle açıkladı:

"Bir yatak sahnemiz vardı. Cüneyt (Arkın) bana dedi ki ‘İçinde geceliğin olsun ama çarşafla örtelim. Omuzların görünsün, sanki çıplakmış duygusunu versin'. Benim böyle sahnelerde çok hassas olduğumu herkes biliyor. Ama öyle tatlı rica etti ki kıramadım. Sete gazeteci gelmesin, o sahneler servis edilmesin diye ricada bulundum. Bir hafta sonra bir baktım, ‘Emel Sayın çıplak, Cüneyt Arkın ile yatakta' diye haber çıktı. O kadar üzüldüm ki! Yıl 1980 ve bana türlü türlü mektuplar gelmeye başladı ‘Senden beklemezdik' tarzında. Kimseye derdimi anlatamadım ve o gün küstüm. Bir daha film yapmıyorum ben dedim. Bu fotoğraf kimden çıktı hâlâ bilmiyorum." .