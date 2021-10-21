Emekli sayısı İsrail'in nüfusundan fazla

Ülkemizdeki emekli sayısı aralarında Avusturya, İsviçre, Bulgaristan, İsrail, Ürdün ve Libya'nın olduğu birçok ülkenin nüfusunu geçiyor.

Türkiye'de 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağ-Kur, 1 milyon 569 bini emekli sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin emekli bulunuyor. Emekliler bu rakamla ülke nüfusunun yüzde 11'ini oluşturuyor.

Ülkedeki emekli sayısı aralarında Avusturya, İsviçre, Bulgaristan, İsrail, Ürdün ve Libya'nın olduğu birçok ülkenin nüfusunu geçiyor.

Durum böyle olunca devamında ekonomik sorunlar kadar sosyal ve kültürel sorunlar da ortaya çıkmıyor değil....

Ortalama yaşam süresi uzadıkça, çalışmaya devam ettiğimiz süre de uzuyor. Ancak iş başvurusunda bulunan ileri yaştaki birçok kişi ile terfi ve eğitim fırsatları isteyen çalışanlar, iş yerindeki yaş ayrımcılığı nedeniyle işgücü piyasasından dışlanıyor.

Öğrenme ve Çalışma Enstitüsü tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, ileri yaşlarda işini kaybeden çalışanların uzun süre işsiz kalma olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Yaşlanma Merkezi, 50 yaş üstü kişilerin %57'sinin ilgilendiği yeni bir işe yaşı dolayısıyla dezavantajlı olacaklarını düşündükleri için başvurmadığını ifade etmektedir. Başka bir anket ise 50 yaş üstü çalışanların %46'sının yaşından dolayı engellendiğini hissettiğini, hatta beşte birinin iş başvurusu sırasında yaşını gizlemeyi düşündüğünü ortaya koyulmuştur.

Generali.com'daki makalede ise şunlara dikkat çekiliyor: 50 ila 70 yaş arasındaki kişilerin iş hayatına dönmesine yardımcı olan ve işverenlerin yaş ayrımcılığı yapılmayan iş yerleri oluşturmasını destekleyen bir kuruluş olan İyi Yaşlanma Merkezi'inin Çalışma Müdür Yardımcısı Kim Chaplain, ileri yaşta çalışanların ve iş başvurusu yapanların kariyerlerini korumak veya ilerletmek için başvurabileceği taktiklerin bulunduğunu ifade etmektedir.



Merkez, işten ayrılma nedenlerini anlayarak işgücü piyasasındaki 50 yaş üstü kişilerin dağılımını takip etmek ve bu kişilerin işgücüne dönmesini desteklemek için işverenler ile çalışmaktadır.

İstihdamda yaş ayrımcılığı sadece işverenlerin değil, çalışanların eylemlerinden de etkilenen bir durumdur.

Yaşı ilerleyen çalışanlar, şirkete katkıda bulunmaya devam etmek için ihtiyaç duyabilecekleri desteği işverenlerle açıkça konuşarak ve becerilerini sürekli geliştirmeye devam ederek iş hayatını sürdürebilir.

İleri yaş ve çalışma

İleri yaştaki çalışanlar esnektir ve birçok farklı işe yönlendirebilecekleri problem çözme becerilerine sahip.

Kendinize odaklanmanın değerine dikkat çeken Kim Chaplain, Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre çok nesilli bir işgücünün ağırlıklı olarak genç veya yaşlı bir işgücüne göre aslında çok daha üretken olduğunu ve deneyimli çalışanların genç çalışanların performansını iyileştirdiğini ifade ediyor.

Kim Chaplain: “İleri yaştaki kişiler genellikle işgücü piyasasının bakış açısına göre iş arıyor. ‘100 başvuru gönderdim ama hiç geri dönüş alamadım' gibi şikayetler duyuyorum.”

Farklı iş ilanlarına aynı özgeçmişi göndermeyin. Bunun yerine, becerilerinize ve kişisel özelliklerinize odaklanın ve başvurunuzu açık pozisyona göre uyarlayın.

Ayrıca, çalışanları için iş arama hizmeti sunan bir işveren ile çalışıyorsanız, bu hizmetten de faydalanabilirsiniz.



Becirileri tazeleme metodu

İster iş arıyor ister kariyerinizi geliştirmek için yeni fırsatlarla ilgileniyor olun, becerilerinizi tazelemeniz çok önemlidir.Kim Chaplain, ileri yaştaki çalışanların becerilerinin ve eğitimlerinin günümüz şartlarında geçerliliğini yitirmiş olabileceğinin altını çiziyor. Çevrimiçi eğitimleri araştırmanız ve sosyal medya profillerinizi güncellemeniz iş başvurunuzda size bir adım öne geçmenizi sağlayabilir.

Geliştirilen ilişkilerin etkisi

Kariyeriniz boyunca çok değerli ilişkiler kurmuş olmanız muhtemeldir, bu yüzden LinkedIn gibi platformlarda bu ilişkileri canlandırın. Meslektaşlarınızın yeni bir iş arayışında olduğunuzu bilmesini sağlayın ve tavsiye isteyin. Bu, özellikle pandemi döneminde sıkıntıların yaşandığı konaklama veya perakende gibi bir sektörden ayrılmak istiyorsanız faydalı olabilir.

İş görüşmede kritik aşamalar

Potansiyel bir işverenle konuşurken, işyerinde yaş konusuna nasıl bakıldığını değerlendirin. Esnek çalışma seçeneklerini, şirketin yaşı ilerleyen çalışanlar için kariyer gelişimi seçenekleri sunup sunmadığını ve bir hastalığınız varsa veya bir hasta ile ilgileniyorsanız sağlık hizmetlerinden faydalanıp faydalanamayacağınızı sorun.Kim Chaplain şunları söylüyor: “Yaş ayrımcılığı yapmayan şirketlerin bile iş ilanlarında esneklikten bahsetmemeyi tercih ettiğini gördük. Bu yüzden, görüşmenin sonunda bu konudaki yaklaşımlarını öğrenin.”

Son olarak, iş görüşmesinden önce ve sonra çevrenize iyice göz gezdirin. Şirket bünyesinde farklı yaşlarda çalışanlar varsa ya da genç ve yaşça olgun çalışanlar arasında bir iş birliği var gibi görünüyorsa, o iş yerinin yaş ayrımcılığı yapmadığını anlayabilirsiniz.Özellikle ileri yaşlarda basit veya ciddi sağlık sorunlarınız artış gösterebileceği için sigorta kapsamınız yeterli olmayabilir. Sigorta teminatınızı aşan tutarları karşılayan Generali Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile kendinizi güvenceye alın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.