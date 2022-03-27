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Elon Musk yeni sosyal medya platformu mu kuracak? Twitter'a rakip platform mu gelecek? Elon Musk yeni twitter mı açacak?
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Elon Musk yeni sosyal medya platformu mu kuracak? Twitter'a rakip platform mu gelecek? Elon Musk yeni twitter mı açacak?

Elon Musk yeni sosyal medya platformu mu kuracak? Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk yine gündem oldu. Her sözüyle twitter gündemini sarsan Musk, bu sefer twittera oynadı. Twitter'ın ifade özgürlüğünü yeterince desteklemediğini savunan Musk, oylama yaptı. Twitter'a rakip platform mu gelecek? Elon Musk yeni twitter mı açacak? İşte detaylar...

35 Dakika Önce
2022-03-27 19:04:15
Elon Musk yeni sosyal medya platformu mu kuracak? Twitter'a rakip platform mu gelecek? Elon Musk yeni twitter mı açacak?

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk yine gündem oldu. Her sözüyle twitter gündemini sarsan Musk, bu sefer twittera oynadı. Twitter'ın ifade özgürlüğünü yeterince desteklemediğini savunan Musk, oylama yaptı. Twitter'a rakip platform mu gelecek? Elon Musk yeni twitter mı açacak? İşte detaylar...

Elon Musk yeni sosyal medya platformu mu kuracak?

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'ın demokratik olmadığını ve ifade özgürlüğünün kısıtlı olduğunu ima eden paylaşımlar yaptı. Musk takipçilerine ufak bir anket yaparak nabız yokladı.

Yine twitter hesabından; “Twitter'ın fiili bir kamu kent meydanı olarak hizmet ettiği düşünüldüğünde, ifade özgürlüğü ilkelerine bağlı kalmamak demokrasiyi temelden baltalıyor. Ne yapılmalı?” paylaşımında bulunan Musk'a olumsuz yanıt geldi.

elon ortalığı karıştırdı .

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