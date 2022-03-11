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Elon Musk ve şarkıcı Grimes, ikinci çocuklarına da ilginç bir isim verdi

Tesla CEO’su Elon Musk ve şarkıcı Grimes’in ikinci çocuklarının adının Exa Dark Sideræl Musk, takma adının Y olduğunu söyledi.

3 Saat Önce
2022-03-11 10:11:24
Elon Musk ve şarkıcı Grimes, ikinci çocuklarına da ilginç bir isim verdi

Tesla CEO'su Elon Musk ve şarkıcı Grimes'in ikinci çocukları taşıyıcı anne yoluyla aralık ayında dünyaya geldi. İlk çocuklarının adı X Æ A-12 olan çift, ikinci kız bebeğe Exa Dark Sideræl Musk adını verdi.

Vanity Fair dergisine konuşan Grimes, aralık ayında taşıyıcı anne yoluyla ikinci çocuklarının doğduğunu açıkladı.

Gerçek adı Claire Boucher olan Grimes, ikinci çocuklarının adının Exa Dark Sideræl Musk, takma adının Y olduğunu söyledi.

Ayrılık sürecinde olduklarını söyleyen Grimes, çocuğun adının nereden geldiğini de anlattı. Grimes, “Exa”anın süper bilgisayar terimi exaFLOPS'tan geldiğini, “bilinmeyeni” temsil ettiğini söyledi. “Dark”ın karanlık maddeden geldiğini söyleyen Grimes, Yüzüklerin Efendisi'ndeki favori karakteri Galadriel'in de isimde ilham olduğunu söyledi. .

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