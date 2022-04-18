DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Selçuk Bayraktar'dan anlamlı paylaşım: 'Allah ordumuzu muzaffer kılsın'
Binance neden açılmıyor? Binance çöktü mü? Binance ne zaman düzelir? Yanlış veri türü hatası ne demek?
Bahçelievler sıcak yemek yardımı 2022 | Bahçelievler'de 'Alo İftar' sıcak yemek yardımı başvurusu nasıl yapılır? İftar yemeği kimlere verilir?
İBB uyardı: İstanbul'da olası bir depremde en çok hasar görecek 13 ilçe
Kimlik yenileme ücreti 2022 | Eski tip kimlik yeni kimlik ile değiştirme ücreti ne kadar? Nüfus kağıdı yenileme harcı ne kadar?
Yaptırımlar Rusya’yı nasıl etkiledi? Merkez Bankası Başkanı açıkladı
Yargı 29. bölüm full izle | Kanal D Yargı son bölüm (29.bölüm) full HD izle
Yeni ehliyet kaç günde gelir 2022? Yeni tip kimlik ve ehliyet (sürücü belgesi) kaç gün sonra eve geliyor? PTT kimlik-ehliyet kaç günde getirir?
'Putin'in yakın arkadaşı' için karar verildi
Fransız otomobil devi Türkiye'yi merkez seçti
Roll Form Makinelerinde Mekanikel Kalitesi
İlk görüntü! Rusya'nın Moskva gemisi işte böyle battı
İslam Memiş'ten yeni tavsiyeler! 'Ben olsam dolar ve altın yerine şu iki parayı alırdım'
Teşkilat 43.bölüm izle | Youtube Teşkilat yeni bölüm (43.bölüm) tek parça izle | Çağlar Ertuğrul diziden mi ayrılıyor?
Emekli bayram ikramiyesi 2500 TL mi olacak? Bayram ikramiyesi kaç lira ? Emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL olur mu?

İSTANBUL

19:53:00

İftar vakti

BURSA

19:52

04:44
19:52
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:36

04:29
19:36
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:19

04:13
19:19
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:02

03:56
19:02
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:49

03:53
18:49
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:53:00

İftar vakti

ANKARA

19:36

04:29
SAHUR
19:36
İFTAR

TIMETURK / YAŞAM / Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Evim yok, arkadaşlarımın evinde kalıyorum

Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Evim yok, arkadaşlarımın evinde kalıyorum

Forbes’a göre 264 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, “Şu anda bir evim bile yok, kelimenin tam anlamıyla arkadaşlarımın evinde kalıyorum” ifadesini kullandı.

3 Saat Önce
2022-04-18 11:02:18
Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Evim yok, arkadaşlarımın evinde kalıyorum

Geçtiğimiz günlerde, önce Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini alarak kısa süreliğine şirketin en büyük hissedarı olan, ardından sosyal medya platformunu 43 milyar dolara tamamen satın alma teklifinde bulunarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Elon Musk şimdi de özel hayatına ilişkin bir açıklama yaptı.

Forbes'a göre 264 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, TED Başkanı Chris Anderson ile yaptığı röportajda servetiyle alakalı konuştu. Daha önce kendisi hakkındaki “düşük vergi ödüyor” eleştirileriyle gündeme gelen Musk, geçen yıl herhangi bir Amerikalıdan daha fazla vergi ödeyeceğini söylemişti.

Elon Musk: Arkadaşlarımın evinde kalıyorum

elon_1

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Chris Anderson'a yaptığı açıklamada iş seyahatleri kapsamında gittiği yerlerde arkadaşlarının evindeki boş odalarda kaldığını belirterek, “Şu anda bir evim bile yok, kelimenin tam anlamıyla arkadaşlarımın evinde kalıyorum” ifadesini kullandı.

“Kişisel tüketime yılda milyarlarca dolar harcıyor olsaydım elbette bu çok sorun yaratırdı. Ama böyle bir durum yok.” diyen Elon Musk, özel bir jeti olmasına rağmen yat sahibi olmadığını veya gerçek bir tatil yapmadığını da sözlerine ekledi.

Ek olarak kişisel ihtiyaçlarına çok fazla harcamadığını ifade eden Musk, “Tek istisnam var: uçak. Ama o uçağımı kullanmazsam çalışma saatim azalır.” dedi. Ünlü milyarderin bu açıklamaları, onu yakından tanıyanların geçmişte yaptığı yorumları akla getiriyor.
Şarkıcı Grimes, Elon Musk'ın bazen yoksulluk sınırının altında yaşadığını söylemişti. 2015 yılında, Google'ın kurucu ortağı ve o zamanki CEO'su Larry Page, bir gün Musk'ın Silikon Vadisi'ni ziyareti sırasında kendisine bir e-posta gönderip “Bu gece nerede kalacağımı bilmiyorum. Yanına gelebilir miyim?” dediğini açıkladı.

Öte yandan Musk, 2020'de paylaştığı bir tweette tüm mal varlığını satma kararı aldığını ve ev sahibi olmayacağını dile getirdi. Şu sıralar Twitter'ı gözüne kestiren Tesla ve SpaceX CEO'su, platformu satın almakta kararlı gibi gözüküyor. Hatta şirketin 43 milyar dolarlık teklifi reddetmesi durumunda yedek bir planı olduğunu da söyledi ancak ayrıntı vermedi.

Kaynak: shiftdelete.net/ .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş