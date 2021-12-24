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Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Belki Çinliyimdir
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Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Belki Çinliyimdir

Günlerdir Çin sosyal medyasının gündeminde olan ve milyarder iş insanı Elon Musk'a çok benzeyen bir adamın fotoğrafı, Elon Musk'ın dikkatinden kaçmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Musk, 'Belki kısmen Çinliyim!' dedi.

1 Saat Önce
2021-12-24 14:31:17
Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Belki Çinliyimdir

Çin sosyal medyası, birkaç gündür Elon Musk'a çok benzeyen bir adamı konuşuyor. Öyle ki sosyal medyada paylaşılan bir videoda yer alan bir adam var. Kim olduğu bilinmeyen bu adam, Elon Musk'a çok fazla benziyor. Çinliler bu adamı, "Yi Long Musk" olarak isimlendirdiler ve viral hale getirdiler. Söz konusu adamın fotoğrafının Elon Musk'ın Twitter'daki bir paylaşımına yanıt olarak paylaşılması, Elon Musk'ın da dikkatinden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Elon Musk'ın bu yıl kaç para vergi ödeyeceğini açıkladığından bahsetmiştik. İşte Çinli adamın fotoğrafı da bu paylaşımın altına bırakıldı. Bunun üzerine konuyla ilgili bir açıklamada bulunan milyarder iş insanı, "Belki kısmen Çinliyim!" ifadesini kullandı.

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Karşınızda Elon Musk'ın Çinli ikizi

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Bu arada, söz konusu videoda yer alan adamın gerçekten bir insan olup olmadığı da belli değil. Bazı internet kullanıcıları, videonun deepfake teknolojisi ile düzenlenmiş olacağını, bu adamın "Çin malı yapay zeka"dan ibaret olduğunu söylüyorlar.

Bu arada, Elon Musk'ın "Belki kısmen Çinliyim!" açıklamasının şakadan ibaret olduğunu unutmayın. Babası Güney Afrikalı, annesi Kanadalı olan Elon Musk'ın bilindiği kadarı ile Çin ile hiçbir bağı yok. Ayrıca ABD, Kanada ve Güney Afrika vatandaşlığı bulunan milyarder iş insanı, Çin'e yalnızca iş için gidiyor...

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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